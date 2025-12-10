صرف الجزء الأخير من مستحقات الراحل أحمد رفعت لدى مودرن سبورت

استقبل الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت أشقاء اللاعب الراحل أبن النادي أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت.

وعقد الدكتور وليد دعبس جلسة مطولة مع أشقاء أحمد رفعت للاطمئنان عليهم وذلك في إطار الود المستمر والدائم بينهما خلال الفترة الماضية.

وخلال اللقاء، قام الدكتور وليد دعبس رئيس النادي بصرف باقي وكامل مستحقات أحمد رفعت المالية لأسرته، وذلك تقديرًا لمسيرته وعطائه للنادي خلال الفترة التي ارتدى فيها قميص مودرن سبورت.

وأكد الدكتور وليد دعبس أن النادي يعتبر أسرة اللاعب الراحل جزءًا من مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه لاعب قدّم الكثير داخل الملعب وكان مثالًا للالتزام والاحتراف.