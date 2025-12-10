الاحتلال الإسرائيلي يُجبر المُصلين على مغادرة مسجد غرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، أحد المساجد في بلدة دير إبزيع غرب مدينة رام الله، واحتجزت المصلين وحققت معهم ميدانيًا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يجبر المصلين على المغادرة

و داهمت قوات الاحتلال أحد المساجد في بلدة دير إبزيع غرب رام الله، حيث أجبرت المصلين على المغادرة وأخضعتهم لعمليات تفتيش واستجواب ميداني، و ذلك بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وحذرت بلدية جباليا النزلة من التداعيات الخطيرة للعاصفة الجوية "بايرون"، التي بدأ تأثيرها الليلة الماضية على قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة نتيجة الدمار الواسع وحالات النزوح المستمرة.

وقالت البلدية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن العاصفة ستستمر لعدة أيام وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة تتجاوز 150 ملمترًا خلال ساعات قصيرة، ما يستوجب التحذير من تداعيات هذه العاصفة ودعوات للمواطنين باتباع ارشادات التعامل مع المنخفضات الجوية قدر الإمكان.