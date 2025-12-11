هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شاركت الفنانة هند صبري ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصو من حفل مهرجان البحر الاحمر السينمائي.

وظهرت هند صبري مهرجان البحر الاحمر السينمائي، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً باللون الجولد المطرز وبه كاب طويل لأسفل الظهر .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة ورفع شعرها .

وتتميز هند صبري بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفي حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة"، تحل النجمة هند صبري ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يوم الأحد المقبل، في لقاء يحمل الكثير من المفاجآت والذكريات وفتح صفحات جديدة من مسيرتها الفنية والإنسانية.

وخلال الحوار، تسترجع هند صبري لحظات مهمة من بداياتها في السينما التونسية مرورًا بانتقالها إلى مصر، ودورها في أفلام شكلت علامات فارقة مثل “مذكرات مراهقة” و”أسماء” و”الفيل الأزرق”.

كما تتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها في مشوارها، وكيف استطاعت الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم نجمات العالم العربي، وتكشف عن كواليس أعمالها الأخيرة وتجربتها في الإنتاج، ورؤيتها لصناعة الدراما اليوم، إضافة إلى مواقف شخصية وطريفة تُعرض لأول مرة مع حضورها العفوي وروحها المرحة.

الحلقة في أجواء مليئة بالضحك والنوستالجيا، حيث تقدم إسعاد يونس مجموعة من المفاجآت التي تعيد هند صبري إلى ذكريات الطفولة والشهرة الأولى.