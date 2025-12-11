قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تناقش إمكانية فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا
علاقتها بإيران وحزب الله.. سبب احتجاز أمريكا ناقلة نفط قرب فنزويلا
الاتحاد المصري يعلن الجدول المبدئي لمواجهات دور الـ16 من كأس مصر
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
سيضم قادة العالم.. ترامب يحدد موعد الإعلان عن أعضاء مجلس السلام في غزة
سماع دوي انفجار في أريحا وقوات الاحتلال تقوم بالتمشيط
آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق
مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة اليونسكو اعتراف دولي بهويتنا
دوري أبطال أوروبا.. تعادل «بيلباو» و«بي إس جي» بلا أهداف.. ونيوكاسل مع ليفركوزن 2-2
سعر الذهب يرتفع بختام تعاملات الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
رنا عصمت

شاركت الفنانة هند صبري ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  بصو من حفل مهرجان البحر الاحمر السينمائي.

وظهرت هند صبري  مهرجان البحر الاحمر السينمائي، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً باللون الجولد المطرز وبه كاب طويل لأسفل الظهر .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة ورفع شعرها .

وتتميز هند صبري بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

May be an image of text that says

وفي حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة"، تحل النجمة هند صبري ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يوم الأحد المقبل، في لقاء يحمل  الكثير من المفاجآت والذكريات وفتح صفحات جديدة من مسيرتها الفنية والإنسانية.

وخلال الحوار، تسترجع هند صبري لحظات مهمة من بداياتها في السينما التونسية مرورًا بانتقالها إلى مصر، ودورها في أفلام شكلت علامات فارقة مثل “مذكرات مراهقة” و”أسماء” و”الفيل الأزرق”.

كما تتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها في مشوارها، وكيف استطاعت الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم نجمات العالم العربي، وتكشف عن كواليس أعمالها الأخيرة وتجربتها في الإنتاج، ورؤيتها لصناعة الدراما اليوم، إضافة إلى مواقف شخصية وطريفة تُعرض لأول مرة مع حضورها العفوي وروحها المرحة.

 الحلقة في أجواء مليئة بالضحك والنوستالجيا، حيث تقدم إسعاد يونس مجموعة من المفاجآت التي تعيد هند صبري إلى ذكريات الطفولة والشهرة الأولى.

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي هند صبرى صور هند صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

ترشيحاتنا

خالد طلعت

ناقد رياضي: منتخب مصر ضمن أسوأ 4 إحصائيات في كأس العرب

بوروسيا دورتموند

دورتموند يتعادل مع جليمت وبودو ويواصل المعاناة بدوري الأبطال

الإسماعيلي

صدمة في الإسماعيلي بعد إصابة الحارس عبد الله جمال بقطع في أربطة الكتف

بالصور

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

منى زكى
منى زكى
منى زكى

للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة

طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات

جوائز السوق وعرض جوازة ولا جنازة.. ماذا حدث في مهرجان البحر الأحمر اليوم؟

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد