جوائز السوق وعرض جوازة ولا جنازة.. ماذا حدث في مهرجان البحر الأحمر اليوم؟

شهد اليوم من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من الأحداث التي تنوعت بين المحاضرات والحوارات المفتوحة والعروض الأولى، وسط حضور كبير من عشاق السينما وصناعها، رغم الأجواء الماطرة التي غطت مدينة جدة.



استضاف المهرجان واحدا من أهم عروضه الفكرية لهذا العام، حيث قدم المخرج والكاتب الأمريكي الشهير دارين أرنوفسكي محاضرة موسعة تناولت مسيرته الطويلة في صناعة السينما، وأبرز محطاته الفنية، إضافة إلى رؤيته الإبداعية في صناعة الأفلام.

وشهدت المحاضرة حضورا كبيرا من صناع الأفلام الشباب في السعودية، الذين طرحوا أسئلة متنوعة شملت آليات تطوير السيناريو، والتعامل مع الممثلين، والبحث البصري والدرامي في العمل السينمائي. كما تطرقت الأسئلة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام، وهو موضوع أثار اهتمام أرنوفسكي الذي أكد أن التقنية يمكن أن تكون جزءا داعما للعمل الإبداعي إذا أحسن استخدامها.



أما على الجانب الفني، فقد أقيم العرض العالمي الأول لفيلم جوازة ولا جنازة، وسط حضور لافت لأبطال العمل وصناع الفيلم، الذين تفاعل معهم الجمهور على السجادة الحمراء. وحظي العرض باهتمام إعلامي كبير، لكون الفيلم من الأعمال الكوميدية المنتظرة في الموسم السينمائي الجديد.



وفي سياق الفعاليات الحوارية، نظم المهرجان ندوة خاصة للممثل العالمي أنتوني كوبكز، الذي التقى الجمهور للحديث عن أبرز أدواره وتجربته الطويلة في عالم التمثيل. وشارك كوبكز الحضور بعدد من النصائح التي اكتسبها خلال سنوات عمله، إضافة إلى رؤيته للتغيرات المتسارعة في صناعة السينما العالمية. وشكلت الندوة منصة مهمة للمواهب الشابة للتفاعل مع واحد من أبرز الوجوه في هوليوود.



وأخيرا أعلن سوق البحر الأحمر عن الفائزين بجوائز سوق المشاريع خلال حفل توزيع جوائز السوق الليلة، حيث تمّ تسليط الضوء على المشاريع المتميّزة من بين مجموعة مختارة تضمّ 40 فيلمًا طويلًا ومسلسلًا. وتحصل مشاريع سوق البحر الأحمر من خلال هذه الجوائز على الدعم المالي الضروري في مختلف مراحل المشاريع، بما في ذلك التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى دعم خاصّ للمشاريع ضمن "اللودج" و"معمل المسلسلات".

وقد دعم صندوق البحر الأحمر 10 جوائز منحتها لجنة التحكيم، جائزتين للأعمال قيد التنفيذ وست جوائز لمشاريع قيد التطوير وجائزتين لمشاريع المسلسلات، بالإضافة إلى جوائز نقدية وعينية قدّمها شركاء الجوائز الدوليون في مجال صناعة الأفلام.