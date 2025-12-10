ليه التبني حرام؟.. إيمان العاصي تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

طرحت الفنانة إيمان العاصي تساؤلا للجمهور أثار الجدل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تحريم التبني.

وكتبت إيمان العاصي عبر صفحتها عبر موقع فيسبوك :"ليه التبني حرام ؟

يعني إيه أطفال ملهمش ذنب ولا يد في وجودهم بالطريقة دي في الدنيا يعيشوا قسوة الحياة دي عادي وحلال.. لكن حد يتبناهم تبني كامل دا يبقى حرام.. هتجنن وأفهم..



وياريت محدش يقولي خلط الأنساب لأنه الإجابة غلط".

وكانت قد شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسلها “قسمة العدل”.

وظهرت إيمان العاصي، في ستوري عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مع نجوم العمل.



المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وتدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.