رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد أعمال التنفيذ بالأبراج الشاطئية

أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي بعدد من الأبراج الشاطئية، وكان يرافقه المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، والمهندس سعد ياسين معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمود الأمير مدير تنفيذ الأبراج الشاطئية، إلى جانب مديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد برج LD05، حيث تابع أنظمة أدوار الميكانيكا وغرف غسل الشبكات، وشدد على الانتهاء من أنظمة المياه والصرف والكهرباء في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى أنظمة الحريق وإنذار الحريق. كما تفقد جودة التشطيبات الداخلية بالبرج، موجهاً بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وتحقيق أعلى مستوى من جودة التنفيذ. وأكد رئيس الجهاز التزام الشركة بالمواعيد المتفق عليها للأعمال الخاصة بالبرج، والبدء في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق البرنامج الزمني المعتمد.

نسبة الإنجاز بالبرج بلغت 78.6%

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بالبرج بلغت ٧٨.٦٪، موجهاً بسرعة الانتهاء من أنظمة الكهروميكانيكا وأعمال اللاندسكيب والهارد سكيب أعلى سطح البوديوم.

كما تفقد رئيس الجهاز برج LD04، ووجّه بالإسراع في الانتهاء من أعمال المداخل الخاصة بالبرج، وأعمال التشطيبات الداخلية وفق المستهدفات، إلى جانب الانتهاء من أعمال الواجهات والاهتمام بأعمال اللاندسكيب والمظهر العام بالمشروع.

وأوضح رئيس الجهاز أن نسبة الإنجاز بالبرج بلغت ٤٣٪.

وأثنى رئيس الجهاز على الجهود المبذولة من فرق العمل، مؤكداً أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة داخل المواقع المختلفة، موجهاً الشكر للشركات المنفذة على الالتزام ورفع معدلات الأداء بما يحقق مستهدفات خطة العمل.

كاشفا أن تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تقديم مشروعات سكنية وخدمية على أعلى مستوى يلبي طموحات المواطنين ويساهم في تطوير مدينة العلمين الجديدة.







