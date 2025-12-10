رئيس جهاز حدائق العاصمة: نعمل بنظام متكامل للمتابعة اليومية لكافة المشروعات

تفقد المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة مشروع محطة صرف صحي جنوب بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا وخط الطرد بقطر ١٢٠٠ مم وملحقاته، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع، والذي سيساهم في تحسين كفاءة الصرف الصحي للجزء الجنوبي من المدينة، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، فضلا عن دعمه للمشروعات السكنية بالمدينة ، خاصةً وحدات الإسكان الاجتماعي لتوفير خدمات الصرف الصحي الجيدة و تحسين البيئة المعيشية للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن المحطة تضم عددًا من المنشآت من بينها: مبني عنبر الطلمبات، مبنى المصافي، مبنى المولد، مبنى المحولات، مبنى موزعات الكهرباء، المخزن، الورشة، المبنى الإداري، السور وغرفة الحارس، المطرقة المائية، خط الدخول بقطر (٢٠٠٠ مم )، وغرفة الحاجز، والعدَّاية النفقية أسفل طريق السويس، مع غرف الدفع والاستقبال والفاروغة والخط الداخلي.

الإسراع في معدلات

وقد شدد على فريق العمل المشرف على المشروع بالمتابعة المستمرة لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال والتأكيد على التوريدات بأن تكون طبقًا للمواصفات القياسية المعتمد، مع الإسراع في معدلات الإنجاز وفق البرامج الزمنية المحددة والتي وصلت نسبة التنفيذ بها حوالى (٦٦٪).

وأكد المهندس أحمد العربي أن جهاز المدينة يعمل بنظام متكامل للمتابعة اليومية لكافة المشروعات، لتحقيق طفرة تنموية حقيقية على أرض الواقع تلامس تطلعات المواطنين وتسرع وتيرة البناء والتعمير.