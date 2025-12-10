خالد أبو بكر: يجب الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أنه يجب أن يتم الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية وفقا لمواد الدستور .



وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" رئيس الوزراء كلف الوزراء بالتواصل الفوري والسريع مع الإعلاميين والصحفيين ".

وتابع خالد أبو بكر :" سرعة نشر الخبر أمر يتعلق بالكفاءة الصحفية لكن يجب الالتزام بدقة وصحة الخبر قبل نشره ".



وأكمل خالد أبو بكر :" أتوجه بالشكر للرئيس الوزراء للحديث والتأكيد على احترامه للصحفيين والإعلاميين واحترامه للحرية الراي والتعبير ".

