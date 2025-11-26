خالد أبو بكر: ضبط السكين والآثار المادية يعزز الأدلة في قضية التحر.ش بالأطفال

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ فريق النيابة العامة أجرى معاينة كاملة لمسرح الواقعة، موثقة بمقاطع مصورة بإرشاد الأطفال المجني عليهم، وتم خلال تلك المعاينة ضبط السكين المستخدم في تهديد الأطفال، إلى جانب آثار مادية يُشتبه في ارتباطها بوقائع الاعتداء. كما قام أحد المتهمين المرشدين بتوضيح كيفية ارتكاب الجريمة ومكانها، وقد وثقت النيابة تلك الإجراءات بمقاطع مصورة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ النيابة أمرت بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وتبين احتواء هاتفين على أدلة رقمية تؤكد شغفاً واضحاً لديهم بتلك الانحرافات الجنسية، كما استمعت النيابة إلى أقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على منظومة الإشراف وآليات حماية الأطفال، مشيرًا، إلى أن النيابة فتحت تحقيقاً مستقلاً بشأن تعريض الأطفال للخطر لا يزال قيد الاستكمال.

وواصل أبو بكر أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أرسلت الآثار المادية المضبوطة والهواتف النقالة وأجهزة مراقبة المدرسة إلى الجهات الفنية والطب الشرعي لإجراء الفحص الفني واسترجاع البيانات المحذوفة، وإعداد تقارير توضح ما يمكن أن يكون مرتبطاً بالواقعة.



