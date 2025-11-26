ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل بشأن أهم التساؤلات والاستفسارات الخاصة بـ حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي الذي تقرر صرفه لبعض اعضاء هيئة التعليم

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بالإشارة إلى التساؤلات العديدة الواردة إلينا من المديريات التعليمية ، بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتقرير حافز التدريس و حافز الإدارة المدرسية الإضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم ، نعلن الآتي :



* ما الفئات المستحقة لصرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي بقرار رئيس الوزراء ؟

يصرف حافز التدريس لكافة شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول

ويصرف حافز الإدارة المدرسية الإضافي لشاغلي وظائف مدير أو وكيل مدرسة ، وينطبق القرار كذلك على مدارس المتفوقين بكافة أنواعها ، ومدارس التعليم المجتمعي بكافة أنواعها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتنطبق عليهم نفس الشروط



* كم عدد الحصص التي يسمح لصاحبها بصرف حافز التدريس ؟

النصاب القانوني للمعلم كاملاً سواء كانت مجمعا بالمادة الأساسية وحدها ، أو المادة الأساسية + تكملة النصاب بأي حصص أخرى بخلاف المادة الأساسية

* كم عدد أيام التوقيع المسموح لصاحبها بصرف حافز التدريس و حافز الإدارة المدرسية الإضافي ؟

بالنسبة للمعلمين : استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقدرة على مدار الشهر ، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، وكذا حقه في الاجازات العارضة والاعتيادية المقررة قانونا

بالنسبة لشاغلي وظائف مدير و وكيل مدرسة: لا يقل عدد أيام التوقيع الفعلي خلال الشهر عن 18 يوم من ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية



* هل يستحق المعلمين حديثي التخرج الدفعة (الثالثة والرابعة ) صرف حافز التدريس ؟

يحق للمعلمين حديثي التخرج الدفعة 3 و 4 والدفعات القادمة ، صرف حافز التدريس ، ويعتبر احتيازهم لاختبارات التنظيم والإدارة وتدريبات الأكاديمية العسكرية بمثابة تقرير كفء

* متى يتم خصم 50% من قيمة الحافز ؟

في حالة حصول المستحق على تقدير كفاية فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز

*ما مدى استحقاق مدير و وكيل المدرسة لحافز التدريس ؟

يستحق كل من مدير و وكيل المدرسة صرف حافز إدارة مدرسية إضافي مع الحافز المقرر قانونا ، وليس له الحق في الجمع بين الحافزين حافز التدريس و حافز الإدارة المدرسية الإضافي حتى وإن تم تكليفهم بحصص

*ما الفئات الغير مستحقة لصرف حافز التدريس أو الإدارة المدرسية ؟

معلمي المدارس الحكومية ذات الطبيعة الخاصة التي تتقاضى حافز مميز

زيادة حافز التدريس والإدارة المدرسية لـ2000 جنيه من أول أكتوبر 2026

جدير بالذكر أنه ستكون فئة حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 1000 جنيه شهريا اعتبارا من أول نوفمبر 2025 وذلك لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026 ، وتزداد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام

شروط إستحقاق حافز التدريس أو الإدارة المدرسية الإضافي

- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما

-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز

- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف

- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط

-في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي

ويصرف حافز التدريس خصما على بند 3 مكافآت نوع 32 حافز تدريس للمخاطبين بالقانونين رقمي 155 و 156 لسنة 2007 وحافز الإدارة المدرسية الإضافي خصما على بند 3 مكافآت نوع 31 حافز الإدارة المدرسية وذلك بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والازهر الشريف بحسب الأحوال

ويتم تمويل كلا الحافزين بواقع 85% من الخزانة العامة للدولة و15% من الموارد الذاتية بموازنة كل جهة بحسب الأحوال