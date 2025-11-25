قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

ياسمين بدوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، تعليمات عاجلة للطلاب وأولياء الامور وإدارات المدارس ، للوقاية من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنشر حالياً في اثيوبيا

May be an image of blueprint, ticket stub and text

حيث قالت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، في خطاب رسمي عاجل لجميع الإدارات التعليمية والمدارس ، قالت خلاله :

 أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة الأزمات والكوارث على صحة الطلاب وسلامتهم ، ولأن الوقاية تبدأ بالوعي ، والوعي مسئولية مشتركة بين المدرسة والطلاب والأسرة ، نؤكد على مجموعة إرشادات مهمة للنشر بالمدارس للوقاية من الامراض الفيروسية وعلى وجه الخصوص فيروس ماربورج المنشر حاليا في اثيوبيا :

إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

  •  غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل الطعام وبعده ، وبعد استخدام دورات المياه ، وبعد اللعب
  •  عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل زجاجات المياه والمناديل والأقلام أو أي أدوات تخص الطلاب
  •  إلتزم بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فوراً
  •  تطهير الأسطح المشتركة في الفصول وخاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يومي
  •  منع الاحتكاك المباشر مع أي شخص بعاني من حرارة شديدة أو قيئ أو اسهال حاد لحين تقييم حالته
  •  التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي


الأعراض التي تستدعي الإنتباه للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

شددت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الجميع بضرورة الانتباه إلى الأعراض التالية وإبلاغ المدرسة والزائرة الصحية أو ولي الامر فورا :

  •  ارتفاع شديد ومفاجئ في الحرارة
  • صداع قوي ومستمر
  •  قئ أو اسهال غير معتاد
  •  آلام حادة في البطن أو العضلات
  •  ضعف شديد أو إرهاق غير طبيعي 
  •  ظهور نزيف من الأنف أو اللثة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، أن  ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة لكنها مؤشرات تحتاج تقييما طبيا سريعاً

May be an image of ticket stub and text


تعليمات عاجلة للمعلمين والمختصين بالمدارس للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

  •  عزل الطالب المشتبه في أعراضه في غرفة جيدة التهوية لحين وصول ولي الأمر
  •  تسجيل اسم الطالب و وقت ظهور الاعراض بدقة
  •  عدم السماح بعودة أي طالب للصف إذا ظهرت عليه أعراض حادة قبل التقييم الطبي
  •  إبلاغ الإدارة التعليمية وإدارة الأزمات والزائرة الصحية بالمدرسة فوراً عند وجود أكثر من حالة بأعراض مشابهة
  •  إرتداء قفازات عند التعامل مع أي طالب مريض أو مع أي أدوات ملوثة


تعليمات عاجلة لجميع أولياء الأمور 

  •  عدم إرسال الطفل للمدرسة عند ظهور حرارة عالية أو إسهال أو قيئ
  •  التوجه لأقرب مركز طبي عند ظهور أعراض شديدة على الطفل
  •  متابعة النظافة الشخصية للطفل في المنزل وتعزيز غسل اليدين بإنتظام
  •  إبلاغ المدرسة بأي حالة مرضية في المنزل قد يكون الطالب خالطها


 إجراءات عاجلة في المدارس عند وجود حالة مشتبهة 

  •  الاتصال الفوري بولي الأمر لإستلام الطفل
  •  تطهير مكان جلوسه والأدوات التي لامسها
  •  متابعة غياب الطالب والتأكد من حالته قبل العودة
  •  رفع تقرير يومي للإدارة التعليمية ولإدارة الأزمات

حقيقة وجود إصابات من فيروس ماربورج في مصر

وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي تشابه بين فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس ماربوج، معلقا “لا يوجد حالات اصابة من فيروس ماربوج في مصر”.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن فيروس ماربوج ينتقل عن طريق سوائل الجسم ولا ينتقل عبر الجهاز التنفسي، مؤكدا أن احتمالية وجودة في مصر منخفضة بشكل كبير لأنه ينتشر عبر طريق الخفافيش التي تتغذى على الفاكهة.

وتابع  المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن هناك ترصد كامل في الحجر الصحي المصري للزائرن من تلك الدول، مؤكدا أن  انتقال العدوي تحتاج لمخالطة لصيقة وقريبة للغاية.

وأشار إلى أن أعراض فيروس ماربورج تبدأ  بأرتفاع درجات الحراراة ونزيف من كافة الأعضاء والوفاة، ولا يوجد أي حالة مشابهة لمصر 

