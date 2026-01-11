باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الاثنين، محطة الطاقة الشمسية بقرية «هو» التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات من إجمالى 1000 ميجاوات للمشروع، بعدما انتهت محافظة قنا من الاستعدادات النهائية لافتتاح المحطة.



وتبلغ القدرة الإنتاجية الكلية للمحطة 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية، فيما تصل سعة التخزين إلى 200 ميجاوات/ساعة، وتقام على مساحة تقدر بنحو 3888 فدانًا، وتصل حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع إلى نحو 30 مليار جنيه، وتتولى تنفيذه شركة نرويجية متخصصة فى تطوير وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل فى سبتمبر 2026.



ويجرى تخصيص ما لا يقل عن 50% من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة قنا، مع إمكانية زيادة النسبة، حيث تتولى المحافظة مسؤولية اختيار العمالة والشركات المنفذة لأعمال تسوية الموقع، والطرق الداخلية، ومصارف مياه الأمطار.



ويعتبر المشروع من المشروعات الرائدة فى مجال الطاقة النظيفة، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.