قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ (٢٧) مشروعًا بقطاع الصرف الصحي ، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و٧٠٠ مليون جنيه ، على مدار عام ٢٠٢٥.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما بالغًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمتابعة نسب التنفيذ ميدانيًا، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والتأكد من مطابقة الأعمال للإشتراطات والمواصفات المقررة ، مع سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ ، منوها بأن المحافظة ماضية بخطى ثابتة نحو تعميم خدمات الصرف الصحي الآمنه بمختلف المراكز والمدن والقرى، بما يحقق حياة كريمة للمواطن الشرقاوي.

من جانبها أوضحت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، أنه على مدار عام ٢٠٢٥ ، تم الإنتهاء من تنفيذ (٢٧) مشروعًا بقطاع الصرف الصحي، شملت (٣٦) محطة رفع و (٣) محطات معالجة ، بإجمالي تكلفة بلغت مليارًا و٧٠٠ مليون جنيه.

وأشارت الي أن المشروعات التي تم تنفيذها في مركز أبو حماد شملت الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع واحدة ، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه وفي مركز الإبراهيمية تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعين بواقع ٥ محطات رفع ، وبتكلفة إجمالية بلغت ٤٠٨ ملايين و١٠٠ ألف جنيهاً.

وفي مركز الحسينية تم الإنتهاء من تنفيذ ١١ مشروعًا، بواقع ١٠ محطات رفع ومحطة معالجة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٣٥ مليون جنيهاً وفي مركز أولاد صقر تم الإنتهاء من تنفيذ ٦ مشروعات ، بواقع ١٣ محطة رفع ، وبتكلفة إجمالية بلغت ٦٠٩ ملايين و٣٠٠ ألف جنيهاً.

فيما شهد مركز بلبيس الإنتهاء من تنفيذ ٣ مشروعات ، بواقع ٣ محطات رفع ومحطتي معالجة ، وبتكلفة إجمالية بلغت ٢٩٥ مليون جنيهاً ومركز فاقوس تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت ٤٨ مليون جنيهاً.

وفي مركز الزقازيق تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع واحدة ، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٥ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيهاً ومركز منيا القمح تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٨ مليون جنيهاً.

الشرقية محافظ الشرقية الصرف الصحي المشروعات التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ..

محافظ كفر الشيخ يناقش مع القابضة للمياه مشروعات الإحلال والتجديد

مياة الشرب بالشرقية

استهدفت 10 آلاف مواطن.. مياه الشرقية تنفذ ندوات توعوية وورش سباكة

جولة مفاجئة

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد