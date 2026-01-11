تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ (٢٧) مشروعًا بقطاع الصرف الصحي ، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و٧٠٠ مليون جنيه ، على مدار عام ٢٠٢٥.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما بالغًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمتابعة نسب التنفيذ ميدانيًا، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والتأكد من مطابقة الأعمال للإشتراطات والمواصفات المقررة ، مع سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ ، منوها بأن المحافظة ماضية بخطى ثابتة نحو تعميم خدمات الصرف الصحي الآمنه بمختلف المراكز والمدن والقرى، بما يحقق حياة كريمة للمواطن الشرقاوي.

من جانبها أوضحت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، أنه على مدار عام ٢٠٢٥ ، تم الإنتهاء من تنفيذ (٢٧) مشروعًا بقطاع الصرف الصحي، شملت (٣٦) محطة رفع و (٣) محطات معالجة ، بإجمالي تكلفة بلغت مليارًا و٧٠٠ مليون جنيه.

وأشارت الي أن المشروعات التي تم تنفيذها في مركز أبو حماد شملت الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع واحدة ، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه وفي مركز الإبراهيمية تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعين بواقع ٥ محطات رفع ، وبتكلفة إجمالية بلغت ٤٠٨ ملايين و١٠٠ ألف جنيهاً.

وفي مركز الحسينية تم الإنتهاء من تنفيذ ١١ مشروعًا، بواقع ١٠ محطات رفع ومحطة معالجة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٣٥ مليون جنيهاً وفي مركز أولاد صقر تم الإنتهاء من تنفيذ ٦ مشروعات ، بواقع ١٣ محطة رفع ، وبتكلفة إجمالية بلغت ٦٠٩ ملايين و٣٠٠ ألف جنيهاً.

فيما شهد مركز بلبيس الإنتهاء من تنفيذ ٣ مشروعات ، بواقع ٣ محطات رفع ومحطتي معالجة ، وبتكلفة إجمالية بلغت ٢٩٥ مليون جنيهاً ومركز فاقوس تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت ٤٨ مليون جنيهاً.

وفي مركز الزقازيق تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع واحدة ، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٥ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيهاً ومركز منيا القمح تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٨ مليون جنيهاً.