عبادات ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها الصحيح.. لا تفوت ثوابها

ينتظر المسلمون ليلة الإسراء والمعراج 2026 من أجل الاحتفال بهذه الذكرى المباركة عن طريق اغتنام ثوابها في أداء أجمل الطاعات التي أوصى بها الشرع الشريف، ويتساءل عدد كبير من الناس عن طريقة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وعن العبادات التي يفضل القيام بها، وفي السطور التالية نعرض لكم أهم الطاعات في هذه الذكرى المباركة ونتعرف على موعدها الصحيح.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026

وعن موعد ليلة الإسراء والمعراج ، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 27 رجب والتي سوف توافق ليلة الخميس المقبل 15 يناير لعام 2026.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن جمهور العلماء وكثير من الأئمة حددوا يوم 27 رجب موعد الإسراء والمعراج وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أن تتابع الأمة على الاحتفال بذكراها في 27 رجب يعد شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته.

عبادات ليلة الإسراء والمعراج 2026

وذكرت دار الإفتاء أنه لا يوجد عبادة مخصصة في ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب، ولكن يستحب للمؤمن أن الدعاء والإكثار من الأعمال الصالحة والتقرب لله بالنوافل والعبادات، بشتَّى أنواع الطاعات والقربات.

وأوضحت الإفتاء، أنه يفضل أيضا لكل مسلم أن يصوم صيام التطوع يوم 27 رجب، منوهة بأن التنفل بصيام يوم 27 شهر رجبٍ لا مانع منه شرعًا، بل هو من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغَّب في الإتيان بها وتعظيم شأنها.

أهم العبادات ليلة الإسراء والمعراج 2026

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن هناك عبادات يفضل القيام بها في أهم العبادات ليلة الإسراء والمعراج 2026.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية السابق، في تصريحات سابقة، إلى أن من الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج :

الإكثار من الذكر

وقراءة القرآن الكريم

والتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

أداء ركعتين من قيام الليل

هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج ؟

وكان الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إنه يستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالطاعات ومن أفضل الطاعات الصيام التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومن لم يستطع الصيام، فعليه بإطعام الطعام، ومن لم يستطع فيخرج الصدقة، كلها طاعات يحبها الله تعالى.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إنه لم يرد نصا صريحا فى السنة النبوية المطهرة يوضح بأن صيام يوم الإسراء والمعراج كان سنة عن رسول الله، مضيفًا أن المشهور بين العلماء أن المسلمين يحتفلون بالإسراء والمعراج ليلة 27 من شهر رجب.

وأوضح «عامر» في تصريح له، أن شهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم الذى يستحب فيها الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم شهر رجب كاملًا لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- لم يصم شهرًا كاملًا سوى شهر رمضان المبارك.