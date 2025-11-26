يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشا عوني

حالة من الجدل بعد ظهور فيروس ماربوج القاتل في بعض الدول، والذي لا يوجد لقاح له ويسبب الوفاة بنسبة كبيرة بسبب صعوبة الشفاء منه، وأثار هذا الفيروس الذعر في الشارع المصري بعد انتشار الكثير من الحالات المصابة بنزلات برد حادة وخاصة في المدارس، مما جعل البعض يعتقد وجود فيروس ماربوج في مصر، إلا أن الصحة المصرية نفت تماماً وجوده في مصر.

فيروس ماربوج

ما هو فيروس ماربورج؟

وفق منظمة الصحة العالمية، فإن ماربورج هو مرض وخيم يسببه فيروس ماربورج، وغالباً ما يؤدي إلى الوفاة، ويسبب الفيروس حمى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر من أعراضها الحمى والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات وآلام البطن والقيء والارتباك والإسهال، وكذلك النزيف في المراحل المتأخرة جداً.

وعلى الرغم من ندرة مرض فيروس ماربورغ، لكنه لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة بسبب ارتفاع معدل الوفيات وعدم وجود علاج أو لقاح فعال مضاد للفيروسات.

اعراض فيروس ماربوج

أعراض فيروس ماربوج

تبدأ أعراض فيروس ماربوج بشكل مفاجئ مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وآلام في العضلات، وبعدها  يبدأ الإسهال المائي الحاد وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء في اليوم الثالث.

و يمكن أن يستمر القئ والإسهال لمدة أسبوع، كما يتم ملاحظة ظهور طفح جلدي غير مثير للحكة في معظم الحالات المرضية بفيروس ماربورج بين 2 و7 أيام بعد ظهور الأعراض


كيف ينتقل فيروس ماربورج؟

أكدت الصحة العالمية طرق انتقال عدوى الإصابة بفيروس ماربورج، موضحة أنه ينتقل عبر ملامسة دم المريض أو سوائل جسمه الأخرى مثل البراز والقيء والبول واللعاب والإفرازات التنفسية، التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية.

كما يمكن أن يسري فيروس ماربورج عبر المني للشخص المصاب، حيث تم اكتشافه في مني مصابين به بعد شفائهم السريري من المرض بفترة بلغت 7 أسابيع. 

فيروس ماربورج

 

مدة الإصابة بفيروس ماربوج

وتتراوح فترة حضانة الفيروس ما بين 2 أيام إلى 21 يوما، و أن جميع الفئات العمرية قابلة للعدوى، ولكن الملاحظ أن معظم حالات الإصابة في البالغين وإصابات الأطفال نادرة جدا.

الصحة تنفي وجود فيروس ماربوج في مصر

 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي تشابه بين فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس ماربوج، معلقا “لا يوجد حالات اصابة من فيروس ماربوج في مصر”.

وقال حسام عبد الغفار، في تصريحات تليفزيونية، أن فيروس ماربوج ينتقل عن طريق سوائل الجسم ولا ينتقل عبر الجهاز التنفسي، مؤكدا أن احتمالية وجودة في مصر منخفضة بشكل كبير لأنه ينتشر عبر طريق الخفافيش التي تتغذى على الفاكهة.

وتابع  المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن هناك ترصد كامل في الحجر الصحي المصري للزائرن من تلك الدول، مؤكدا أن  انتقال العدوي تحتاج لمخالطة لصيقة وقريبة للغاية.

وأشار إلى أن أعراض فيروس ماربورج تبدأ بأرتفاع درجات الحراراة ونزيف من كافة الأعضاء والوفاة، ولا يوجد أي حالة مشابهة لمصر.

فيروس ماربوج


 

هل ينتشر فيروس ماربوج في المدارس المصرية؟

 

اكدت الصحة المرية عدم وجود أي فيروس جديد في مصر، وأن الحالات المنتشرة ما هي إلا نزلات برد شديدة وهي الأنفلونزا الموسمية التي تنتشر كل عام في هذا التوقيت.

كيف تحمي طفلك من الفيروسات والعدوى بالمدرسة؟

 

  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل الطعام وبعده ، وبعد استخدام دورات المياه ، وبعد اللعب
  • عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل زجاجات المياه والمناديل والأقلام أو أي أدوات تخص الطلاب
  • إلتزم بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورا
  • تطهير الأسطح المشتركة في الفصول وخاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يومي
  • منع الاحتكاك المباشر مع أي شخص بعاني من حرارة شديدة أو قيئ أو اسهال حاد لحين تقييم حالته
  • التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي.
