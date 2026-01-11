قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

محمد إبراهيم

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي سوهاج وقنا مشروعين للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة باستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية.

وتنفيذا لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب الوطن، تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وبجامعات المنيا وقنا وطنطا والدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالدقهلية بمشاركة طلبة وطالبات 9 جامعات حكومية وخاصة، حيث تم إلقاء الضوء على التحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية على الصعيدين الدولى والإقليمى ، كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات.

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء أح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على أهمية تلك المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات لتحقيق الجاهزية والإستعداد العالى للتعامل مع الأزمات والكوارث بأنواعها وإدارتها بطريقة علمية تحقق السيطرة عليه.

كما أشار قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري إلى ضرورة امتلاك الشباب الوعى الحقيقى بطبيعة المخاطر والتحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارتين لعدد من أبناء المصريين المقيمين بالخارج وعدد من طلبة الجامعات المصرية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية وقيادة قوات الصاعقة لإطلاعهم على ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث فى مختلف المجالات بما يدعم دورها فى حماية الأمن القومى المصري، فضلا عن تنظيم عدد من الرحلات لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية إلى شبة جزيرة سيناء لتنمية الوعى لدى الطلبة بتاريخ سيناء وما تمثله من قيمة وطنية فى وجدان الشعب المصرى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية وذلك لمتابعة حجم الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

