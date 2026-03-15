د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في عيدها الرابع بعد المائة.. تاريخ عريق ومستقبل واعد

في 15 مارس تحتفل مصر هذا العام بالعيد الرابع بعد المائة لدبلوماسيتها العريقة، مناسبة غالية تعكس عمق تاريخها وتأثيرها البارز على الساحة الدولية عبر العصور. منذ إعادة وزارة الخارجية المصرية إلى حضن الدولة في عام 1922، كانت الدبلوماسية المصرية حجر الزاوية في بناء العلاقات الدولية وصون المصالح الوطنية، ووسيلة لإبراز شخصية مصر المتميزة والحكيمة في كل المحافل العالمية.

لقد جسدت الدبلوماسية المصرية نموذجًا فريدًا للمرونة والحكمة، وقدرة استثنائية على التكيف مع تقلبات المشهد الدولي، مما جعلها دائمًا مثالًا يُحتذى به للدول التي تسعى للحفاظ على مكانتها وسط تحولات العالم الكبرى.

وكانت مصر، عبر تاريخها الدبلوماسي، في قلب الأحداث العالمية والإقليمية المهمة، من دعم حركات التحرر الوطني في إفريقيا وآسيا، مرورًا بمساهمتها في تأسيس الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وصولًا إلى دورها القيادي في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. وقد أثبتت الدبلوماسية المصرية على الدوام قدرتها على إدارة الأزمات والتفاوض بكفاءة، مكرسة سمعتها كمنصة للسلام والحكمة الدولية.

وفي العقود الأخيرة، عززت مصر حضورها الدبلوماسي من خلال مبادرات السلام، والتوسط في النزاعات، والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية. كما أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع الحرص على تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يخدم مصالحها الوطنية ويعكس روح الانتماء الراسخ لمكانتها التاريخية.

ولم تغب مصر عن القضايا الإقليمية الملحة، فقد لعبت دور الوسيط النزيه في القضية الفلسطينية، وحماية أمن البحر الأحمر، والتعامل بحكمة مع الأزمة الليبية، كما أولت دبلوماسية المياه اهتمامًا خاصًا في ظل التحديات المتعلقة بنهر النيل وسد النهضة الإثيوبي، مؤكدة التزامها بأمن شعوب المنطقة واستقرارها.

ومع التغيرات المتسارعة في السياسة والاقتصاد العالمي، تواجه الدبلوماسية المصرية تحديات جديدة، لكنها تحمل في جعبتها خبرة واحترافية تجعلها قادرة على تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز مكانة مصر، من خلال سياسات مرنة، تحالفات متوازنة، وحوار يقوم على التعاون والثقة.

وفي ختام الاحتفال بالعيد الرابع بعد المائة لدبلوماسية مصر، يتجلى إرث هذا الجهاز العريق بكل فخر واعتزاز، ويظل رمزًا حيًا لقدرة مصر على خدمة السلام، وتعزيز الاستقرار، والمساهمة في التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتبقى دبلوماسيتها عنوانًا للعقل الهادئ، واللسان المتزن، والقوة الناعمة التي تعرف كيف تحمي مصالح مصر وتكرس مكانتها بين الأمم.