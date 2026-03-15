الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني رفض مصر أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفقا لما افادت قناة اكسترا نيوز في بناء عاجل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس السيسي إدانة مصر للهجمات من جانب إيران التي تعرضت لها المملكة الأردنية الهاشمية، وتضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق، قيادةً وشعبًا، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن مصر ترفض أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن، وأنها تقف إلى جانب المملكة في كل ما يعزز أمنها القومي ويصون مصالح شعبها.

كما أشار إلى أن مصر تكثف جهودها وتحركاتها على المستويين الدولي والإقليمي سعيًا لوقف التصعيد واحتواء الأزمات، مثمنًا الدور الأردني الفاعل في دعم مساعي التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين تطرقا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشاد السيد الرئيس بالمواقف الحكيمة التي تتبناها الأردن في التعامل مع التطورات الراهنة، مؤكدًا أن مصر ترى في أمن الأردن جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفرض تعزيز التعاون العربي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات.

ومن جانبه، أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للأردن، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر والدول العربية الشقيقة لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر، والعمل على إنهاء الأزمات في أسرع وقت ممكن، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي، بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات أو اعتداءات، مشددًا على أن وحدة الصف العربي هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وصون استقرار المنطقة.