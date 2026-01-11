خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، والتي تم إطلاقها في 2023 وانطلقت في كافة محافظات الجمهورية حيث توفر الوزارة كشفاً مجانياً لكافة المصريين في جميع المحافظات والقرى للكشف عن الأورام السرطانية .

ما هي مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية؟

تشمل مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية أربعة أنواع رئيسية من الأورام السرطانية وهي: سرطان عنق الرحم، سرطان البروستاتا، وسرطان القولون.

و مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية لا تقتصر على الكشف المبكر فحسب، بل تمثل منظومة متكاملة تشمل رفع الوعي الصحي بخطورة الأورام وأهمية الكشف المبكر، وتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المستشفيات المخصصة للمبادرة مجهزة بالكامل لتقديم العلاج اللازم للمصابين، سواء كان ذلك على نفقة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، مع التأكيد على اتباع بروتوكولات علمية علاجية حديثة، مشيراً إلى إن الهدف الأساسي هو الكشف عن المرض مبكرًا لتقليل معدلات الوفيات بنسب تزيد عن 90%.

مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

طريقة التسجيل في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

أتاحت وزارة الصحة والسكان العديد من الطرق المختلفة للتسجيل في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية وهي :

التسجيل الإلكتروني وملء استبيان إلكتروني عبر رابط وزارة الصحة المخصص للمبادرة .. اضغط هنا

الاتصال بالخط الساخن 15335 التابع لوزارة الصحة، حيث يتم توجيهك إلى أقرب مستشفى لإجراء الكشف.

التوجه مباشرة إلى أقرب وحدة صحية لملء الاستبيان، لتحديد نوع الورم المستهدف، ثم تحويلك لإجراء الفحوصات والعلاج مجانًا إذا لزم الأمر.

كشف الاورام السرطانية

رابط استبيان كشف الأورام السرطانية

يمكن لأي مواطن يرغب في التسجيل في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، ملء الاستبيان الذي تطرحه وزارة الصحة أولاً عبر هذا الرابط ..

https://www.100millionseha.eg/tumors

خطوات الكشف في مبادرة الأورام السرطانية

1 . تسجيل الإجابات علي استبيان المبادرة

2. الاستعلام عن الفحوصات المقترحة وأماكن الاستفادة منها من مقدم الخدمة الصحية او اونلاين

3. التوجه لمكان تلقي الخدمة الصحية أو الفحص ببطاقة الرقم القومي ودفتر البطاقة الصحية إذا كنت مستفيد من التأمين الصحي

4. التوجه لمكتب مبادرة الكشف المبكر عن الأورام داخل المستشفى أو الوحدة الصحية

5. يتم توجيهك لعمل الفحوصات المطلوبة من خلال مكتب المبادرة

6. في حاله طلب إعاده الاستبيان يمكنك إعاده الاستبيان بعد سنة للاطمئنان مرة أخرى بشكل دوري.

الكشف عن الاورام السرطانية

الأوراق المطلوبة للكشف في مبادرة الأورام السرطانية

عليك تجهيز بطاقة الرقم القومي و دفتر البطاقة الصحية في حالة إذا كنت منتفع بالتأمين الصحي أثناء التوجه لتلقي فحوصات المبادرة.

أماكن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

يمكنك معرفة أقرب وحدة صحية تقدم خدمات المبادرة من خلال زيارة موقع 100 مليون صحة أو الإتصال بالخط الساخن 15335 .

