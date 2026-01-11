قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات

مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية
مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية
رشا عوني

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، والتي تم إطلاقها في 2023 وانطلقت في كافة محافظات الجمهورية حيث توفر الوزارة كشفاً مجانياً لكافة المصريين في جميع المحافظات والقرى للكشف عن الأورام السرطانية .

ما هي مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية؟ 

تشمل مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية أربعة أنواع رئيسية من الأورام السرطانية وهي: سرطان عنق الرحم، سرطان البروستاتا، وسرطان القولون.

و مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية لا تقتصر على الكشف المبكر فحسب، بل تمثل منظومة متكاملة تشمل رفع الوعي الصحي بخطورة الأورام وأهمية الكشف المبكر، وتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المستشفيات المخصصة للمبادرة مجهزة بالكامل لتقديم العلاج اللازم للمصابين، سواء كان ذلك على نفقة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، مع التأكيد على اتباع بروتوكولات علمية علاجية حديثة، مشيراً إلى إن الهدف الأساسي هو الكشف عن المرض مبكرًا لتقليل معدلات الوفيات بنسب تزيد عن 90%.

الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية
مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

طريقة التسجيل في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

 

أتاحت وزارة الصحة والسكان العديد من الطرق المختلفة للتسجيل في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية وهي : 

  • التسجيل الإلكتروني وملء استبيان إلكتروني عبر رابط وزارة الصحة المخصص للمبادرة .. اضغط هنا 
  • الاتصال بالخط الساخن 15335 التابع لوزارة الصحة، حيث يتم توجيهك إلى أقرب مستشفى لإجراء الكشف.
  • التوجه مباشرة إلى أقرب وحدة صحية لملء الاستبيان، لتحديد نوع الورم المستهدف، ثم تحويلك لإجراء الفحوصات والعلاج مجانًا إذا لزم الأمر.
الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية
كشف الاورام السرطانية 

رابط استبيان كشف الأورام السرطانية

يمكن لأي مواطن يرغب في التسجيل في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، ملء الاستبيان الذي تطرحه وزارة الصحة أولاً عبر هذا الرابط .. 

https://www.100millionseha.eg/tumors 

خطوات الكشف في مبادرة الأورام السرطانية

1 . تسجيل الإجابات علي استبيان المبادرة

 2. الاستعلام عن الفحوصات المقترحة وأماكن الاستفادة منها من مقدم الخدمة الصحية او اونلاين

 3. التوجه لمكان تلقي الخدمة الصحية أو الفحص ببطاقة الرقم القومي ودفتر البطاقة الصحية إذا كنت مستفيد من التأمين الصحي

 4. التوجه لمكتب مبادرة الكشف المبكر عن الأورام داخل المستشفى أو الوحدة الصحية

 5. يتم توجيهك لعمل الفحوصات المطلوبة من خلال مكتب المبادرة

 6. في حاله طلب إعاده الاستبيان يمكنك إعاده الاستبيان بعد سنة للاطمئنان مرة أخرى بشكل دوري. 

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية رحلة وطن لإنقاذ حياة المصريين
الكشف عن الاورام السرطانية

الأوراق المطلوبة للكشف في مبادرة الأورام السرطانية

عليك تجهيز بطاقة الرقم القومي و دفتر البطاقة الصحية في حالة إذا كنت منتفع بالتأمين الصحي أثناء التوجه لتلقي فحوصات المبادرة.

أماكن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

يمكنك معرفة أقرب وحدة صحية تقدم خدمات المبادرة من خلال زيارة موقع 100 مليون صحة أو الإتصال بالخط الساخن 15335 .
 

مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية طريقة التسجيل في مبادرة الأورام السرطانية استبيان الاورام السرطانية اماكن الكشف في مبادرة الاورام السرطانية طريقة حجز كشف في مبادرة الاورام السرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

مياه الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري

فتح باب الترشح لانتخابات المهندسين

تهافت كبير من المهندسين على الترشح لانتخابات التجديد النصفي

حسام الشاعر

الغرف السياحية: تشكيل لجنة الانضباط المهني لتعزيز الشفافية والأداء

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد