الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تحذير.. علامات غير متوقعة تكشف سرطان المعدة

اسماء محمد

يعد سرطان المعدة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان إذا تم التأخر في اكتشافها لذا من المهم إجراء الفحوصات الدورية وزيادة الوعي بأعراضها.

أعراض سرطان المعدة 

ووفقا لما جاء في موقع Mayo Clinic تشمل أعراض سرطان المعدة مايلي:

صعوبة البلع
ألم البطن
الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام
الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام
عدم الشعور بالجوع في الوقت المتوقع أن تجوع فيه
حرقة المعدة
عُسر الهضم
الغثيان
القيء
فقدان الوزن دون ريجيم
الشعور بالتعب الشديد
براز أسود اللون


معلومات عن سرطان المعدة 

لا يسبب سرطان المعدة ظهور أعراض في مراحله المبكرة دائمًا لكن عند ظهور أعراض، فإنها يمكن أن تشمل عسر الهضم والألم في الجزء العلوي من البطن.

 وقد لا تَظهر الأعراض إلا بعد وصول السرطان إلى مرحلة متقدمة. 

وتُسبب المراحل المتأخرة من سرطان المعدة ظهور أعراض مثل الشعور بالتعب الشديد ونقصان الوزن غير المُتعمد وتقيؤ الدم والبراز الأسود.

ويُطلق على سرطان المعدة الذي يصل إلى أجزاء أخرى من الجسم اسم سرطان المعدة النقيلي

ويُسبب أعراضًا تختص بالمكان الذي يصل إليه فعلى سبيل المثال، عندما يصل السرطان إلى العُقد اللمفية، فقد يُسبب تكوُّن تكتلات يمكنك الشعور بها تحت الجلد وقد يسبب السرطان الذي يصل إلى الكبد اصفرار الجلد وبياض العينين وإذا انتشر السرطان داخل البطن، فقد يُسبب امتلاء البطن بالسوائل و تبدو البطن وكأنها متورمة.

متى يجب زيارة الطبيب

حدد موعدًا مع الطبيب إذا كانت لديك علامات وأعراض تثير قلقك فقد يسبب الكثير من الأمراض أعراضًا تشبه التي يسببها سرطان المعدة وقد يوصي الطبيب ببعض الاختبارات لفحص تلك الأسباب الأخرى أولاً قبل اختبار سرطان المعدة.

