أمين حماة الوطن بالإسكندرية: الحزب سيكون صوت المواطن تحت قبة البرلمان

قال محمد مجاهد عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية إن عضوية مجلس النواب هو مسئولية وطنية كبيرة ، مشيراً إلى أن حزب حماة الوطن ممثل بهيئة برلمانية كبيرة في مجلس النواب الجديد وسيعملوا جميعاً على أن يكون حزب حماة الوطن هو صوت الشعب المصري تحت قبة المجلس .

وأضاف "مجاهد" في تصريحات له خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية أن الحزب سيكون له أجندة تشريعية قوية مليئة بالمشروعات التي تهم المواطنين بكافة القطاعات منها "التعليم والصحة" ليستكمل بذلك الحزب مسيرته في دعم وتوفير حياة كريمة للمصريين تليق بالجمهورية الجديدة.

وأكد عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية على أن الحزب سيكون له اهتمام كبير بجيل الشباب خلال الفترة المقبلة خاصة أنهم مستقبل البلاد وذلك من خلال توفير فرص عمل وتدريبهم وتأهيلهم بمستوى عالي ليتم ثقل مهارتهم ، مشدداً على أن أهمية دعم الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة وسط كم التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها البلاد .