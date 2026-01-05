قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
توك شو

الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل

كلاب
كلاب
عادل نصار

أعلن الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، عن تفاصيل الخطة القومية للدولة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكداً أنها قضية تمس "أمن الدولة" وصحة المواطنين في المقام الأول، وتتطلب تضافر جهود الجميع للسيطرة على الأعداد المتزايدة وحماية المجتمع من مخاطر مرض السعار.

ثلاث وزارات تشترك فى هذا الملف

وأوضح البنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد هوجر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ملف الكلاب الضالة تشترك فيه ثلاث وزارات رئيسية هي: (الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة)، حيث تتولى وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ملفات التحصين والعلاج، بينما تقع مسؤولية توفير وتجهيز مراكز الإيواء (الشلاتر) على عاتق وزارة التنمية المحلية، في حين تساهم وزارة البيئة في معالجة المسببات الأساسية لانتشار الكلاب مثل إدارة منظومة النفايات والقمامة.

الخطة بدأت بالفعل

وكشف وكيل النقابة أن الخطة بدأت بالفعل في 4 محافظات رئيسية هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية)، نظراً لكونها الأكثر تسجيلاً للبلاغات المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة خصصت مساحة 5 كيلومترات مربعة في حي "تبين" لإقامة مراكز إيواء بعيدة عن الكتل السكنية، كما خصصت محافظة الإسكندرية مساحة 2000 متر مربع لنفس الغرض، وجاري التنسيق لتخصيص أراضٍ مماثلة في الجيزة والقليوبية.

وحول آلية التعامل مع الكلاب، ذكر البنداري أن الخطة تعتمد على تجميع الكلاب وفرزها (ذكور وإناث) لمنع التكاثر، وإجراء الفحوصات اللازمة لها، وأكد أنه يتم تطبيق "القتل الرحيم" فقط للكلاب المصابة بمرض السعار أو الأمراض الخطيرة التي تنتقل للإنسان، بينما يتم تطعيم وتعقيم الكلاب السليمة وإعادة إطلاقها في بيئاتها لضمان "التوازن البيئي"، أو إتاحتها للمواطنين الراغبين في اقتنائها وفق آليات قانونية.

تكلفة باهظة للتحصين

وشدد البنداري على أن تكلفة مواجهة السعار باهظة، حيث توفر الدولة مليون جرعة تحصين سنوياً بتكلفة تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، مما يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة، وهو ما يستوجب تفعيل القانون رقم 29 لسنة 2023 والالتزام بالخطة الموضوعة للسيطرة على الأزمة بشكل مستدام، مع مراعاة قيم الرفق بالحيوان التي تحث عليها الأديان وبما لا يتعارض مع صحة وسلامة المواطنين.

الكلاب الضالة أمن الدولة الدكتور أحمد البنداري الأطباء البيطريين

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

النائبة شيرين مصطفى

النائبة شيرين مصطفى: سنتشابك ببرلمان 2026 مع قضايا الشارع بمسؤولية ووطنية

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

النائبة هند رشاد

برلمانية: عضوية البرلمان تكليف ومسؤولية ونسعى لتعزيز الوعي المجتمعي

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

