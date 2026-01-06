قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات

صفحة متحدث الصحة
صفحة متحدث الصحة
عبدالصمد ماهر

 انتشرت خلال الساعات الماضية  أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة معدلات الإصابة بالأورام السرطانية في إحدى قرى محافظة المنوفية وتحديداً قرية دراجيل

وقال الدكتور حسام عبدالغفار ، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة  تكثف تواجدها بقرية دراجيل في محافظة المنوفية وتصحح المفاهيم المغلوطة بشأن الأمراض السرطانية. 

وقال د. حسام عبد الغفار ، متحدث  وزارة الصحة والسكان، رصدنا تداولات بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة بشأن زيادة معدلات الإصابة بالأورام السرطانية في إحدى قرى محافظة المنوفية.

حقيقة زيادة  الإصابة بالسرطان بقرية دراجيل 

وأوضح متحدث الصحة، الحقيقة أن  الوزارة تحركت  بشكل عاجل لطمأنة المواطنين، من خلال إرسال فرق طبية متخصصة من مسؤولي المبادرات الرئاسية والطب الوقائي، بحضور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في زيارة ميدانية لوحدة صحة الأسرة بقرية دراجيل. 

وتابع ، أن فريق وزارة الصحة يقدم بانتظام تقديم الخدمات الطبية في وحدة صحة الأسرة بقرية دراجيل، حيث  تواصلت الفرق الطبية مباشرة مع أهالي القرية، وقامت بزيارة المنازل للاطمئنان على الحالات التي أشيع إصابتها بأمراض سرطانية.

وأوضح متحدث الصحة، أن الفحوصات الطبية وتقارير المراجعة أكدت  عدم صحة ما تم تداوله، وعدم وجود أي زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، وأن المعدلات المسجلة لا تزال ضمن النسب المتعارف عليها عالميا.

وأشار عبدالغفار إلى أن  الفرق قامت بتنفيذ أنشطة توعوية مكثفة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض المواطنين، مؤكدة أن مرض السرطان ليس معديا ولا ينتقل بالاختلاط أو التلامس مع التركيز على أهمية الكشف المبكر من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية المجانية لاكتشاف الأمراض مبكرًا ورفع معدلات الشفاء.


 

