المنوفية.. 40 فعالية ثقافية وفنية لتعزيز القيم الإيجابية وتنمية المواهب خلال يناير

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الثقافة خلال شهر يناير في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة.

أوضح مدير عام ثقافة المنوفية عن تنظيم 40 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن ، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة ، مشيراً إلى أنه من أبز الفعاليات منها محاضرات بعنوان الهوية المصرية جذور الانتماء ببيت ثقافة الباجور ،ثقافة القيادة الاجتماعية ببيت ثقافة السادات ، الوحدة الوطنية بمناسبة أعياد الميلاد ببيت ثقافة قويسنا ،مواجهة التطرف الديني ضمن مبادرة صحح مفاهيمك ببيت ثقافة دنشواى ،السد العالي وأهمية لمصر ببيت ثقافة سنتريس ،معجزة الاسراء والمعراج بقصر ثقافة شبين الكوم ،التمية بعد ثورة 25 يناير بييت ثقافة ميت أبوالكوم ،الوحدة الوطنية والتعايش السلمي داخل الوطن ببيت ثقافة سبك الضحاك،النصف من شعبان ببيت ثقافة الشهداء ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.



أكد محافظ المنوفية على أهمية قصور الثقافة ودورها الرائد والحيوي في سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين في شتى المجالات ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لدعم آليات توسع نشر الثقافة والفنون الجادة بأرجاء المحافظة لزيادة الوعي المجتمعي وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.