اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة

قال أحمد طلبة محامي عروس المنوفية المقتولة على يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، إنهم في انتظار أولى جلسات محاكمة المتهم يوم 18 يناير المقبل بمحكمة الجنايات بشبين الكوم.

وأضاف في تصريحات لصدي البلد، انه كان هناك توسط من بعض المقربين لإعادة عفش المجني عليها إلى أسرتها ألا ان المحاولات باءت بالفشل وفي انتظار الحكم على المتهم حتى يتم البدء في إجراءات تسليم العفش لأسرة المجني عليها.

وأضاف أن المتهم يواجه عقوبة القتل العمد حيث اعترف في تحقيقات الشرطة وأثناء تمثيل الجريمة أنه طلب من زوجته نشر السجادة في البلكونة ولكنها تأخرت داخل البلكونة فتعدى عليها بالضرب وخبط راسها في الثلاجة وأغمي عليها وحاولت أم المتهم إفاقتها بعصير وفاقت المجني عليها.

وتابع المحامي، أن المتهم اعترف انه حاول معاتبتها على تأخرها داخل البلكونة فنشبت بينهما مشادة كلامية قام علي اثرها بالتعدي علي كريمة بالضرب حتي الموت حيث سدد لها ضربات قاتلة أودت بحياتها في الحال.

وأوضح المحامي أنه بعد موت كريمة جلس الزوج يفكر كيف يتخلص من جريمته لوقت طويل ولكن قام باصطحابها إلى منزل والدته وإحضار الطبيب الذي أعلن وفاتها.

وأكد محامي عروس المنوفية، انهم ينتظرون الحكم علي المتهم في اولي جلسات المحاكمة وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم والحكم بإعدامه حيث ان تقرير الطب الشرعي أوضح تعرض المجني عليها للضرب والركل حتي الموت واجهاض جنينها..

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمصرع عروس علي يد زوجها بقرية ميت بره بعد 4 أشهر من الزواج.

بالانتقال تم ضبط المتهم والذي اعترف بقتل زوجته بعد نشوب مشاده كلامية بينهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.