محافظ المنوفية: ضبط سلخانة مخالفة بمنوف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية بالتعاون التام مع مديرية التموين والإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري من ضبط سلخانة مخالفة وبها خطاطيف وماده حمراء غشاً وتدليساً علي المواطنين.

كما تم ضبط تروسيكل محمل بلحوم مذ بوحة خارج المجازر تقدر ب ربع طن وفريزر مخصص لتجميد اللحوم وتم التحفظ على المضبوطات والمخالفين واحاله الواقعه للنيابه العامه لإعمال شئونها.

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة اليومية المستمرة لأحكام الرقابة علي الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة.