ضبط سلخانة غير مرخصة ولحوم فاسدة في المنوفية

تمكن وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية وأطباء الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالمنوفية بحضور الدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنوفيه ومفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين منوف،من ضبط أحد الأماكن الغير مرخصة يقوم أحد الأشخاص باستخدامها لذبيح حيوانات غير صالحة للاستهلاك الادمى، وبها سكاكين وخطاطيف وماده حمراء غشا وتدليس للمواطنين.

وبذات الموقع تم ضبط تروسيكل محمل باللحوم المذبوحه خارج المجازر عبارة عن ٢ ربع امامي وخلفي وكبده الذبيحه وقطع من اللحوم وفريزر مخصص لتجميد اللحوم بوزن ٢٥٠ كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين واحاله الواقعه للنيابه العامه لإعمال شئونها