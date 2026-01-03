قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات تعيين وتجديد قيادات أكاديمية وإدارية

مروة فاضل

أصدر رئيس جامعة المنوفية، عددًا من القرارات الهامة بتعيين وتجديد تكليف رؤساء أقسام أكاديمية بعدد من كليات الجامعة، إلى جانب تكليف قيادي إداري، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة العمل الأكاديمي والإداري وضمان انتظام العملية التعليمية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد رئيس جامعة المنوفية أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم القيادات الأكاديمية والإدارية بالكفاءات المتميزة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق أهداف الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية، متمنيًا لجميع المكلفين والتعيينات الجديدة التوفيق والسداد في مهامهم. 

وتضمنت القرارات ما يلي:

تعيين  الدكتورة إلهام أمين محمد الدن، الأستاذ بقسم علوم وتكنولوجيا الألبان بكلية الزراعة، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك لحين أي تغيير يطرأ على عدد الأساتذة بالقسم، مع مراعاة نص المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. 

تجديد تعيين  الدكتور إسلام غلاب إبراهيم دودو، الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية علوم الرياضة، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 15/12/2025. 

تعيين  الدكتور حمدي أحمد السيد وتوت، الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية بكلية علوم الرياضة، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، ولمدة ثلاث سنوات، أو لحين أي تغيير يطرأ على عدد الأساتذة بالقسم، مع مراعاة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. 

تعيين  الدكتورة دينا شاكر محمد عدس، الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 19/12/2025 ولمدة ثلاث سنوات. 

تعيين  الدكتور ياسر ميمون عباس أحمد، الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك لحين بلوغه سن المعاش. 

تكليف الدكتورة هويدا محمد رضا الدر، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، بالقيام بعمل رئيس مجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك لحين وجود أستاذ بالقسم، مع مراعاة نص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون تنظيم الجامعات. 

كما شملت القرارات على الصعيد الإداري:

تكليف المهندس عمرو فهمي سيد أحمد حيدر، مهندس ميكانيكا أول بالدرجة الأولى التخصصية بنوعية الهندسة، بإدارة اللحام والكريتال بالإدارة العامة للورش وتشغيل وسائل النقل بالجامعة، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للورش وتشغيل وسائل النقل بالجامعة، ضمن مجموعة وظائف الإدارة العليا، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. 

ومن جانبها قدمت سعاد بيومي أمين عام الجامعة التهنئة لكل من شملتهم قرارات التعيين والتجديد من القيادات الأكاديمية والإدارية، متمنية لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الجديدة، بما يخدم مصلحة جامعة المنوفية ويعزز مسيرة التطوير المؤسسي. 

وأكدت أن الجهاز الإداري بالجامعة يواصل العمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، ودعمًا لتحقيق أهداف الجامعة  متمنية للجميع دوام النجاح والتقدم.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جامعة المنوفية تعيينات جديدة

