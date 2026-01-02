غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها

سادت حالة من الحزن بين ابناء قرية كفر الشبع بمركز الشهداء في محافظة المنوفية عقب العثور على جثمان شابه في العقد الثالث من عمرها متوفاة داخل شقتها.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الشهداء بوفاة سيده داخل شقتها في قرية كفر الشبع.

بالانتقال تبين وفاة سيدة تبلغ من العمر 26 عاما وبجوارها رضيعها صاحب 4 اشهر وتعيش بمفردها حيث يعمل زوجها خارج مصر.

وتبين ان السيدة تعاني من مرض السكر ورجح الأطباء وفاتها بغيبوبة سكر حيث كانت تعيش مع والدها وانتقلت الي شقتها منذ ايام مع رضيعها.

وفوجئت اسرتها بعدم ردها وتم ابلاغ الشرطة وتم العثور علي جثمان السيدة متوفاة داخل شقتها وبجوارها طفلها الرضيع.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.