السيطرة على انفجار خط مياه في المنوفية

شهدت مدينة تلا في محافظة المنوفية اليوم انفجار خط مياه بأحد الشوارع الرئيسية في المدينة.

وانتقلت قيادات مركز مدينة تلا وتم التعامل مع انفجار خط مياه قطر 4 بوصة (أسبستوس) أمام بنك مصر بمدينة تلا.

وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال الحفر والإصلاح بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية وضمان سلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور سهام الخياط نائب رئيس المدينة، و إبراهيم علام مدير إدارة تحسين البيئة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه عن المنطقة المتضرره من القطع.