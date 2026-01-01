قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أدوية مهربة وعدم وجود للاشتراطات الصحية.. ضبط مستوصف طبي مُخالف في المنوفية

حملة مكبرة في المنوفية
حملة مكبرة في المنوفية
مروة فاضل

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد،  حملة رقابية موسعة بمركز الباجور.

وأسفرت الحملة عن ضبط مستوصف طبي بقرية سبك الضحاك – مركز الباجور، مرخص لمزاولة النشاط، إلا أنه تم رصد عدد من المخالفات الجسيمة، من بينها عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، والمتمثلة في عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 202 لسنة 2020.

كما تبين وجود عيادة أسنان غير مرخصة داخل المستوصف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

وعلى الفور تم التواصل مع الدكتورة هبة قطب، مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالمنوفية، حيث تبين وجود كميات من الأدوية المهربة، وأخرى تابعة لهيئة الشراء الموحد، وبعض الأدوية الخاصة بهيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وجارٍ إخطار مركز شرطة الباجور، واستكمال تحرير محضر جنحة بالواقعة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة.

وفي هذا السياق، أكد  الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بكافة مراكز المحافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطن المنوفي وضمان تقديم خدمة طبية آمنة.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للأطباء المشاركين بالحملة، وهم:الدكتور مينا فهيم – الدكتور أسماء حمدي (مسؤولي العلاج الحر بالباجور)،والدكتورة رانيا شفيق – مفتش هيئة الدواء المصرية،مثمنًا جهودهم في ضبط المخالفات وتنفيذ القانون بكل حزم.

المنوفية محافظة المنوفية مديرية الصحة صحة المنوفية العلاج الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

دفسك اي 5 موديل 2026

مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026 الجديدة

هاتف Realme 16 Pro

بتصميم مذهل ومواصفات رائدة ..ريلمي تغزو الأسواق بهواتف جديدة

أجهزة ألعاب

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل أجهزة ألعاب في الأسواق في 2026

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد