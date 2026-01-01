أدوية مهربة وعدم وجود للاشتراطات الصحية.. ضبط مستوصف طبي مُخالف في المنوفية

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، حملة رقابية موسعة بمركز الباجور.

وأسفرت الحملة عن ضبط مستوصف طبي بقرية سبك الضحاك – مركز الباجور، مرخص لمزاولة النشاط، إلا أنه تم رصد عدد من المخالفات الجسيمة، من بينها عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، والمتمثلة في عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 202 لسنة 2020.

كما تبين وجود عيادة أسنان غير مرخصة داخل المستوصف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

وعلى الفور تم التواصل مع الدكتورة هبة قطب، مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالمنوفية، حيث تبين وجود كميات من الأدوية المهربة، وأخرى تابعة لهيئة الشراء الموحد، وبعض الأدوية الخاصة بهيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وجارٍ إخطار مركز شرطة الباجور، واستكمال تحرير محضر جنحة بالواقعة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بكافة مراكز المحافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطن المنوفي وضمان تقديم خدمة طبية آمنة.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للأطباء المشاركين بالحملة، وهم:الدكتور مينا فهيم – الدكتور أسماء حمدي (مسؤولي العلاج الحر بالباجور)،والدكتورة رانيا شفيق – مفتش هيئة الدواء المصرية،مثمنًا جهودهم في ضبط المخالفات وتنفيذ القانون بكل حزم.