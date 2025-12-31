تزامناً مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.. محافظ المنوفية يرفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات والمرافق الحيوية.. ويشدد على تكثيف حملات النظافة وإزالة الاشغالات بمحيط الكنائس

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة ، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد ، والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للحالة العامة للنظافة والتعامل الفوري في رفع تجمعات القمامة أول بأول، فضلا عن الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

ووجه محافظ المنوفية كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية وتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين وتوفير أجواء مناسبة لقضاء الأعياد في جو من البهجة والسرور، مع التأكيد على الاستجابة الفورية للشكاوى التى تتلقاها غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية والربط المباشر مع مركز سيطرة لشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 ) للتعامل الفورى واتخاذ اللازم وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ ، علي ضرورة اليقظة التامة لرصد كافة حالات التعدي المخالفة وإزالتها في المهد واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك خلال أجازة عيد الميلاد المجيد ، وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي لكافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية لفرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

وفى ذات السياق، كلف أبو ليمون مديرية الصحة برفع درجة التأهب بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والمرور الدوري للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما شدد على مديريات التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمواد الغذائية واللحوم ، فضلا عن التأكد من توافر كافة أنواع السلع التموينية والمواد البترولية وضح المزيد من السلع الأساسية والاستراتيجية الأكثر طلباً لضمان توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية.

فيما تم التأكيد والتنبيه على شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء بمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال وعدم انقطاع المياه وعمل أطقم نوبتجيات للتأكد من جودة مستوى الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن والعمل على حلها فوراً.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ، كما هنأ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ومؤكداً على أن مصر نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.