أمين البحوث الإسلامية ونائب محافظ المنوفية يبحثان تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي

محمد صبري عبد الرحيم

التقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محمد إبراهيم موسى، نائب محافظ المنوفية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية والمحافظة في مجالات التوعية الدينية وبناء الوعي المجتمعي.


يأتي اللقاء في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة بما يخدم الصالح العام ويُسهم في بناء الإنسان المصري على أسس علمية وقيمية راسخة.


وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل دعم الجهود الدعوية بالمحافظة، والتنسيق في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف ترسيخ القيم الأخلاقية، ومواجهة الأفكار المغلوطة، وتعزيز الانتماء الوطني، خاصة بين فئات الشباب والنشء.


وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حرص الأزهر الشريف على مد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من رسالته العلمية والدعوية في خدمة المجتمع، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن مجمع البحوث الإسلامية يعمل وفق رؤية شاملة تستهدف الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في القرى والمدن.


من جانبه، رحّب نائب محافظ المنوفية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، مثمنًا دور الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر في دعم الاستقرار المجتمعي، وبناء الوعي الصحيح، ومواجهة التحديات الفكرية، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح الفعاليات والبرامج المشتركة.

