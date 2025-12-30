قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق

دعاء دخول السنة الجديدة
دعاء دخول السنة الجديدة
عبد الرحمن محمد

دعاء دخول السنة الجديدة .. مع اقتراب بداية عام ميلادي جديد، يزداد اهتمام الكثيرين بالبحث عن أدعية دخول السنة الجديدة، سعيًا لاستقبال أيامهم المقبلة بروح مليئة بالأمل والتفاؤل. فالدعاء يظل من أيسر العبادات وأقربها إلى الله، وهو ملاذ المؤمن في كل وقت وحين، خاصة عند التحول من عام مضى إلى عام قادم، حيث يراجع الإنسان نفسه، ويضع أهدافًا واقعية، ويستعين بالله على تحقيقها بالأخذ بالأسباب، دون التعلق بآلام الماضي أو إخفاقاته.

ورغم أنه لم ترد نصوص نبوية صريحة تحدد دعاءً خاصًا بدخول العام الجديد، إلا أن الدعاء جائز ومشروع في كل وقت، ويستحب أن يُقبل المسلم على عامه الجديد بالذكر، والصلاة، والاستغفار، وحسن الظن بالله، راجيًا التوفيق والسداد في كل خطوة.

أدعية دخول العام الجديد 

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي.

اللهم قد أقبل علينا عام جديد، نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، ونسألك اللهم أن تجعله عام خير وبركة، وأن تنصر الإسلام والمسلمين، ونسألك عملًا يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيّض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها الفتن عني، وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك، ورضوانًا.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة، يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ عليّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وأن توفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء السنة الجديدة مكتوب 

اللهم اجعل عامنا الحالي عامًا مختومًا بالعفو والغفران، واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج لكل عسر، وكل عام وكل لحظة ونحن من الذنوب تائبين، وبرضاك فائزين، اللهم عامًا جديدًا بلا حزن ولا ألم، عامًا بلا فقد للأهل والأحبة، عامًا مليئًا بالسعادة مع من نحب.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي عليك.

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم، يا أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم نوّر قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا، واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته، وأهل قيام الليل وأهل عليين، وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

الحمد لله رب العالمين، اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت، نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها.

ربِّ اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب، وهدايةً لكل عاصٍ، وشفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، واستجابةً لكل دعاء، فأنت على كل شيء قدير.

اللهم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يُرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشّرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى، يا رب العالمين.

أدعية استقبال العام الجديد

الدعاء بالثبات على الطاعة والتوفيق

اللهم في عامي الجديد وفّقني لما يرضيك عنّي من القيام والصّيام وغضّ البصر وحفظ اللسان.

اللهم ارزقني الإخلاص لوجهك الكريم، وأتمّ عليّ رحمتك وفضلك.

اللهم أستودعك عامًا مرّ من حياتي فاغفر لي فيه، وارحمني، واعف عنّي، واستُرني.

الدعاء بالخير والعصمة والفرح

اللهم هذا عام جديد نسألك فيه العصمة من الشيطان والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك.

اللهم قدّر لنا الخير حيث شئت ثم أرضنا به وأفرحنا وحبّبنا به، اللهم اجعل حياتنا أهنأ وأسعد وأجمل من كل توقعاتنا.

الدعاء بالاستغفار والقبول

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي عليك، فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران، فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الدعاء بالعيشة الهنية والحماية من الشرور

اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردًا غير مخزٍّ ولا فاضح.

اللهم فرّج همومنا، وكشف البلاء عنا، وقنا الشقاء وشماتة الأعداء.

اللهم أعنا على أنفسنا، ولا تكلنا إليها فنضيع، واحفظنا من فتنة المحيا والممات، وعذاب القبر، وشر ما خلقت.

الدعاء بالهداية والبركة

اللهم ثبت قلبي على الهدى والتقى، واهدني لما تحب وترضى، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، واغفر لي يا غفور يا كريم.

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وشفاء همومنا، ودواء أسقامنا، وقرّبنا منه وعلّمنا تدبّره والعمل به، يا أرحم الراحمين.

الدعاء بعام جديد مليء بالخير

اللهم اجعل عامنا الحالي عامًا مختومًا بالعفو والغفران، وعامنا القادم عام يسر وتفريج لكل عسر، عام بلا حزن وبلا ألم، وعام مليء بالسعادة مع من نحب.

اللهم يسّر أمورنا، واشرح صدورنا، وفرّج همومنا، وكشف عنّا البلاء، وقنا العذاب في الدنيا والآخرة.

دعاء شامل للعام الجديد

اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك المعوّل، وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقرّبني إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء دخول السنة الجديدة أدعية استقبال العام الجديد أدعية دخول العام الجديد دعاء السنة الجديدة مكتوب دعاء العام الجيدد

