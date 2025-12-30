أذكار الصباح مكتوبة .. رددها الآن تكن في معية الله حتى تمسي

أذكار الصباح حصن المسلم لها فضل عظيم وثواب كبير لأنها جامعة لخير الدنيا والآخرة لذلك ينبغى على المسلم أن يحرض على اغتنمها وترديدها يوميا، ولأهميتها فى حياتنا سوف نذكرها فى السطور القادمة.

أذكار الصباح حصن المسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. [آية الكرسى - البقرة 255]. مرة واحدة،من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسى ومن قالها حين يمسى أجير من الجن حتى يصبح.



بسم الله الرحمن الرحيم

قل هو ٱلله أحد، ٱلله ٱلصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن لهۥ كفوا أحدۢ.من قالها حين يصبح وحين يمسى كفته من كل شىء (الإخلاص والمعوذتين). 3 مرات

بسم الله الرحمن الرحيم

قل أعوذ برب ٱلفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر ٱلنفٰثٰت فى ٱلعقد، ومن شر حاسد إذا حسد. 3 مرات

بسم الله الرحمن الرحيم

قل أعوذ برب ٱلناس، ملك ٱلناس، إلٰه ٱلناس، من شر ٱلوسواس ٱلخناس، ٱلذى يوسوس فى صدور ٱلناس، من ٱلجنة وٱلناس. 3 مرات

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذبك من الكسل وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. مرة واحدة

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذبك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .من قالها موقنا بها حين يمسى ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك حين يصبح. مرة واحدة

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.من قالها حين يصبح وحين يمسى كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. 3 مرات

أذكار الصباح كاملة

اللهم إني أصبحت أشهدك ، وأشهد حملة عرشك ، وملائكتك ، وجميع خلقك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك.من قالها أعتقه الله من النار. 4 مرات.

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ، فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر.من قالها حين يصبح أدى شكر يومه. مرة واحدة.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة. 7 مرات.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.لم يضره من الله شيء. 3 مرات.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. مرة واحدة.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته. 3 مرات.

أذكار الصباح مكتوبة

اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلا أنت. 3 مرات.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت.3 مرات.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. مرة واحدة.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.3 مرات.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين ، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ، فتحه ، ونصره ، ونوره وبركته ، وهداه ، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. مرة واحدة.

حصن المسلم

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. مرة واحدة.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 3 مرات.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. من صلى على حين يصبح وحين يمسى ادركته شفاعتى يوم القيامة.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ، ونستغفرك لما لا نعلمه.3 مرات.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال.3 مرات.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه.3 مرات.

يا رب , لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك , ولعظيم سلطانك.3 مرات.

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. مرة واحدة.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت ، وأنت رب العرش العظيم , ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما , اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.ذكر طيب. مرة واحدة.

أذكار الصباح

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان. 100 مرة.

سبحان الله وبحمده.حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. 100 مرة

أستغفر الله وأتوب إليه مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسى.