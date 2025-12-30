قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

لماذا أكثر أهل النار النساء؟.. عالم بالأزهر يجيب

لماذا أكثر أهل النار النساء
لماذا أكثر أهل النار النساء
شيماء جمال

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، لا يوجد فرق بين ذكر وأنثى في الكرامة ولا في الإيمان ولا في الثواب ولا في العقاب، ومش كونها امرأة يبقى هي هتدخل النار وكونه راجل يبقى يدخل الجنة.


وتطرق للحديث عن الكلام الذى يتردد دائما على ألسنة الناس وهو أن أكثر أهل النار النساء، وقال: صحيح هذا ورد في  حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: “اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء” وفي روايه تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار، قالوا بما يا رسول الله، قال، تكثرن اللعن وتكفرن العشير"

وعلق على هذا الحديث وقال: "إن في مفاهيم كتيرة جدا الناس فاهمينها غلط وبيستخدموها غلط زي حديث “ناقصات عقل ودين”، ناس فاهمينها يعني كده هي أقل في العقل والذكاء من الرجل وده خطأ، أنت بتلاقي بعض الرجال 
للأسف لا عقل وكثير من النساء وزيرات وسفيرات ورؤساء بلادـ فالفكرة أنه ناقصات عقل ودين بتتكلم عن العاطفة.

وشدد خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، على إننا محتاجين يبقى عندنا تحرير للمصطلح وفهم صحيح له.

وبين فى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "رأيتكن أكثر أهل النار" أمرا وقال: "نقطة مهمة جدا انه ما فيش فرق في الدين ما بين الرجل والمرأة والذكر والأنثى.

فالقرآن الكريم قال: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

وقال تعالى: “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”

وشدد على أن فكرة إن فى فرق ما بين ذكر وأنثى في 
الكرامة أو في الإيمان أو في الثواب والعقاب خطأ، فلا فرق إطلاقا، ومش كونها امرأة يبقى هي هتدخل النار وكونه راجل يبقى 
يدخل الجنة مهما عمل، الكلام ده غلط، ولازم نبقى فاهمين أن ما فيش فرق قدام ربنا سبحانه وتعالى ما بين الذكر والأنثى في الثواب ولا في العقاب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال "النساء شقائق الرجال".

وأجاب عن سؤال: لماذا قال النبي أن أكثر أهل النار النساء؟، 
وقال الرجال برضه أكثر أهل النار، لكن النبي خص هنا النساء من أجل أن يتجنبن السبب اللي بينه سيدنا النبي.


وتابع: "أكثر ما يدخل النساء النار السببين دول، يبقى كأنه سيدنا النبي بيقول لكل امرأة تجنبي هذين السببين.

والسببان هما:

السبب الأول: تكثرن اللعن يعني كثيرة التسخط، فبعض النساء 
سليطة اللسان تكثرن السب.


والثانى: وتكفرن العشير يعني مجرد ما رأت أي خطأ
من زوجها تقول له ما رأيت منك خيرا قط.


وأكد أن الحديث لتتجنب كل امرأة تتجنب هذا، ولذلك 
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله لامرأة لا تشكر سعي زوجها وهي لا تستغني عنه.

واختتم كلمه قائلا: فالنساء أكثر أهل النار  والنساء أكثر أهل الجنة بفضل الله وكذلك الرجال فلا فرق، ولكن الحديث إنما هو تعليم 
لتتجنب كل امرأة الإكثار من اللعن وكفران العشير.

امرأة رجل أكثر أهل النار النساء الثواب رمضان عبد الرازق الأزهر

