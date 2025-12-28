قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معلق كروي : ثقتنا كبيرة في منتخب مصر لتحقيق لقب أمم أفريقيا
«الحديدي»: حسام حسن سيطر تكتيكيًا على مباراة جنوب أفريقيا وحسم التأهل |فيديو
الزمالك ضد بلدية المحلة الأبرز.. مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
محلل رياضي: منتخب مصر سيطر تكتيكيًا وأغلق كل مفاتيح لعب جنوب أفريقيا
لافروف: لا نرى أي رغبة حقيقية لدى زيلينسكي وأوروبا للتفاوض
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء: بسبب 22 جائزة لمُصليها
جمال شعبان يحذّر: البرد قد يُهدّد القلب ويُزيد خطر الجلطات | تفاصيل
وحدات بديلة لمُستأجري الإيجار القديم .. الشروط والضوابط الكاملة
النوم والمكيف والعادي .. مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 28-12-2025 | تعرّف عليها
جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 .. والقنوات الناقلة
طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
هل تبطل الصلاة إذا صلت المرأة بجوار زوجها فى الجماعة؟.. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

هل تبطل الصلاة إذا صلت المرأة بجوار زوجها فى صلاة الجماعة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء إن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تقف خلف زوجها إذا صلَّى بها جماعةً ولا تقف بمحاذاته، فإنهم اختلفوا في مدى بطلان صلاة أحدهما إذا وقفت بمحاذاته.

ذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في ظاهر الرواية إلى أن الأصل في صلاة الجماعة والاصطفاف فيها أن تقف المرأة خلف الإمام حيث أمكَن ذلك، وألَّا تخالف ذلك الترتيب فتقف بمحاذاته، فإن وقفت بمحاذاته كُره لها ذلك، ولا تبطل صلاتُها ولا صلاتُه.

وذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا صلى بزوجته جماعةً ونوى إمامتها، فوقفت بحذاء قدميه -أي: بحيث تُساويهما في الموضِع أو تتقدم عليهما-، فسدت صلاته؛ لأن مكانها في ترتيب الصفوف أن تكون خلف الإمام لا إلى جانبه أو تحاذيه، ومِن ثم فسدت صلاتها بالتبعية؛ لمخالفة الترتيب الذي نُصَّ عليه من اصطفاف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما إذا كانت خلفه بخطوة أو خطوتين، إلا أن رأسها تقع في السجود متقدمةً على رأسه، فتَصِحُّ صلاتُهما؛ لأن العبرة بمحاذة الأقدام لا الأعضاء.

وأوضحت أن مكان وقوف المرأة من زوجها عند صلاتهما جماعةً في البيت أن تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء، فإن صلَّت معه وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في قابِلِ الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الرجل جماعة مع أهله في المنزل صحيحة شرعًا ويحصُل بها ثواب الجماعة؛ لأن المسجد ليس شرطًا لحصول الثواب الموعود في قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه البخاري.

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟: لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثواب الذهاب إلى المسجد وكل ذلك مالم يكن هناك عذر فإن وجد حصل على الثواب الكامل.

