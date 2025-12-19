قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يواصل التدريب استعدادًا لمباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
ديني

المرأة ليست حيوانة.. عالم بالأزهر: لا يوجد في الإسلام ضرب الزوج لزوجته من أجل العلاقة

الزوجة
الزوجة
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال "هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته حالة رفضها العلاقة الحميمة".

هل ضرب الزوج لزوجته مباح؟

وقال الشيخ أشرف عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن ضرب الزوج لزوجته من الأمور المباحة، لكن يكون له شروط، وأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم {واللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهجروهن فِي المضاجع واضربوهن}.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، أن الضرب يكون ضرب غير مجرح، ولا يتسبب في كسر عظام الزوجة، وأنه ولم يثبت أنا سيدنا محمد قام بضرب أمرة.

ولفت أحد علماء الأزهر الشريف إلى أنه السيدة عائشة قال " ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط  ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ". 

وأشار الشيخ أشرف عبد الجواد إلى أنه لا يوجد في الإسلام قيام الزوج بضرب زوجته من أجل العلاقة، لأن المرأة ليست حيوانة، لكنها إنسانة لديها مشاعر.

ما هي حقوق الزوجين على بعضهما

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الزواج حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين، مشيرة إلى أن لكل من الزوجين حقوقٌ على الآخر، لذا ينبغي ألا ينشغل أحدهما بما له ويتناسى ما عليه من واجبات.

استشهدت «الإفتاء» في تحديدها ما هي حقوق الزوجين على بعضهما ؟، بما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ الآية 228 من سورة البقرة؛ منوهة بأن هذا يعني أن للمرأة حق على زوجها.

وأضافت في تحديد ما هي حقوق الزوجين على بعضهما ؟: كما للرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة في الرأي.

 وأوضحت أنه كذلك يجب على الزوج تلبية الاحتياجات المالية لزوجته من نفقة وكسوة وطعام وشراب وغيرها، وكذا الاحتياجات الاجتماعية، مثل السماح لها بزيارة والديها وأقاربها، كما يجب على المرأة أيضًا أن تراعي حقوق زوجها عليها، كالطاعة وحسن العشرة، وذلك حتى تستقيم الحياة بينهما وينعما بالاستقرار.

علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر

من ناحية أخرى أشارت “الإفتاء” إلى أن علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر المبنية على الإحسان والفضل تعود عليهما بالنجاح والسعادة، مؤكدة أنه ليس التعنت بين الزوجين من الدين في شيء، بل لا بد أن تُبنى العلاقة بينهما على التسامح والفضل.

وبينت أنه متى تعامل أحدكما مع والد زوجه أو والدته أو قريبه بما لا يليق، فإنه حتمًا سيؤذي مشاعره، وقد يدفعه ذلك إلى أن يعامل أقاربه بمثل هذا السوء أو أشد، ومن هنا يحصل الجفاء والنفرة، فالإحسان أساس العلاقة مع أهل الزوجين.

واستندت في علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر ، لما ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ما كان لعلي اسم أحب إليه من “أبي تراب”، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. 

وأردفت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يَقِلْ عندي.

واستطردت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقدٌ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب».

وأفادت بأنه قال ابن حجر رحمه الله: (وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه توجه نحو سيدنا علي كرم الله وجهه ليترضاه، ومسح التراب عن ظهره ليباسطه، وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته رضي الله عنها مع رفيع منزلتها عنده، فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاءً لمودتهم).

ضرب الزوج لزوجته هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته حالة رفضها العلاقة الحميمة ضرب الزوج لزوجته من أجل العلاقة الأزهر الشيخ أشرف عبد الجواد

