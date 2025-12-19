شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشعب القطري الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.

وأشاد شيخ الأزهر، بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية رائدة، وبما تضطلع به من أدوار فاعلة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل بأن يحفظ قطر، وأن يديم عليها وعلى سائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والرخاء.

كلمة شيخ الأزهر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أكد أن الله عز وجل شرَّف اللغة العربية فاختارها لسانًا لكتابه الخالد، ووعاءً لرسالته الخاتمة، وشرَّف الأزهر الشريف بأن جعله حصنها المنيع، وحارس علومها، وأمين تراثها، وحامل لواء حضارتها عبر العصور.

وأضاف شيخ الأزهر، إنَّ اللغة العربية ليست لغةً ساكنةً جامدةً، بل هي لغة حية متطورة، تمتلك مرونة نادرة لا تمتلكها اللغات الأخرى، وقدرة فائقة وفريدة في التعبير عن المعاني العميقة بأقل الألفاظ وأدق الدلالات.

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نقف وقفةَ وعي ومراجعة، نُذكِّر فيها الأمة بأن ما يجمعها من لغة وهُويَّة وقيم مشتركة -إذا أُحسن استثمارُه وتفعيلُهُ- سيظل مصدر رفعتها وسرَّ تفوقها، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وهو لا يُحابي ولا يُجامل.