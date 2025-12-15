قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني: المملكة تقدم أنموذجا في الدفاع عن قضايا الأمة

شيخ الأزهر وملك البحرين
شيخ الأزهر وملك البحرين

هنأ الإمام الأكبر د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ54، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُديمَ على مملكة البحرين؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا التقدمَ والرقيَّ والازدهار.

شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ54 لمملكة البحرين

وأكد شيخ الأزهر أنَّ مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدِّم أنموذجًا حضاريًّا رائدًا في تعزيز قيم التعددية والتعايش، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، والسعي لتوحيد صفها ولمِّ شملها وجمع كلمتها. 

وأشاد شيخ الأزهر بالتعاون البنَّاء بين مملكة البحرين والأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام عالميًّا.

شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب

يذكر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نعى اليوم، الإثنين، العالم الجليل والمؤرخ البارز د. محمد صابر عرب، وزير الثَّقافة الأسبق، وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، الَّذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، بعد مسيرة علميَّةٍ وثقافيَّة ووطنية حافلة بالعطاء.

وقال شيخ الأزهر إن العالم الراحل تكريس حياته لخدمة العلم والفكر، وإسهاماته البارزة لإثراء الدراسات التاريخية العربية، وكان مثالًا للعالم الأزهري المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، ونموذجًا للنخبة المثقفة، المؤمن بدور الثقافة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية الحضارية.

شيخ الأزهر شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني الأزهر اليوم الوطني للبحرين مملكة البحرين البحرين

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
التهاب الحلق في الشتاء
