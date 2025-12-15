شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني: المملكة تقدم أنموذجا في الدفاع عن قضايا الأمة

هنأ الإمام الأكبر د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ54، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُديمَ على مملكة البحرين؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا التقدمَ والرقيَّ والازدهار.

شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ54 لمملكة البحرين

وأكد شيخ الأزهر أنَّ مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدِّم أنموذجًا حضاريًّا رائدًا في تعزيز قيم التعددية والتعايش، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، والسعي لتوحيد صفها ولمِّ شملها وجمع كلمتها.

وأشاد شيخ الأزهر بالتعاون البنَّاء بين مملكة البحرين والأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام عالميًّا.

شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب

يذكر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نعى اليوم، الإثنين، العالم الجليل والمؤرخ البارز د. محمد صابر عرب، وزير الثَّقافة الأسبق، وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، الَّذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، بعد مسيرة علميَّةٍ وثقافيَّة ووطنية حافلة بالعطاء.

وقال شيخ الأزهر إن العالم الراحل تكريس حياته لخدمة العلم والفكر، وإسهاماته البارزة لإثراء الدراسات التاريخية العربية، وكان مثالًا للعالم الأزهري المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، ونموذجًا للنخبة المثقفة، المؤمن بدور الثقافة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية الحضارية.