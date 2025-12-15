قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: البرلمان العربي منصة جامعة للتعبير عن تطلعات شعوب الأمة
وزير الري: خطة مصر 2050 ترتكز على التحول الرقمي وإدارة المياه الذكية
الكرملين: نبحث إعداد وثيقة تلزم أوكرانيا عدم الانضمام إلى الناتو كحجر أساس في المفاوضات
إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية.. جينيس: السخنة أعمق حوض ميناء صناعي مُنشأ على اليابسة| صور
شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
ديني

مرصد الأزهر يرصد تحولًا نوعيًا في المشهد الأمني وجهود المكافحة فى شرق إفريقيا خلال نوفمبر 2025

شيماء جمال

ضمن مؤشره الشهري لرصد النشاط الإرهابي في القارة الإفريقية، تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأوضاع الأمنية في شرق إفريقيا. 

وتكشف إحصاءات شهر نوفمبر 2025 عن تحول نوعي، حيث سُجل انعدام تام للعمليات الإرهابية في دول الإقليم، بما في ذلك المسارح التقليدية للنشاط المسلح كالصومال وكينيا.


ويُمثل هذا الغياب انخفاضًا حادًا عن شهر أكتوبر، الذي كان قد شهد 9 عمليات إرهابية أسفرت عن 59 قتيلًا و6 مصابين. 


ويشير هذا الانخفاض، الذي يمثل نسبة 100 % في تراجع النشاط خلال شهر واحد، إلى مؤشر استثنائي، إلا أنه يُفسَّر على أنه تحسُّن تكتيكي قد يعكس إعادة تموضع أو إعادة تنظيم للجماعات المتطرفة، ولا يضمن بالضرورة تحسنًا استراتيجيًا في البيئة الأمنية.


تحليل جهود المكافحة العسكرية والاستخباراتية
في المقابل، شهد شهر نوفمبر تصاعدًا في وتيرة العمليات العسكرية الاستباقية التي نفذها جيش #الصومال بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث بلغت 8 عمليات ناجحة أدت إلى تحييد 40 عنصرًا إرهابيًا واعتقال 21 آخرين.


مقارنة بشهر أكتوبر:
 على الرغم من أن عدد العمليات العسكرية أقل قليلًا من شهر أكتوبر (الذي بلغ 9 عمليات)، إلا أن عدد الاعتقالات ارتفع بشكل ملحوظ (من 16 في أكتوبر إلى 21 في نوفمبر).


يشير ارتفاع نسبة الاعتقالات إلى تحسُّن نوعي في مستوى العمل الاستخباراتي وقدرة الوحدات الأمنية على تنفيذ عمليات دقيقة وموجهة بدلًا من المواجهات واسعة النطاق.
 

 انخفاض عدد القتلى من العناصر الإرهابية (68 في أكتوبر مقابل 40 في نوفمبر) قد يعكس انتقالًا نحو عمليات مركّزة تستهدف قيادات النشاط والخلايا الصغيرة.
 

الدلالات الاستراتيجية والتوصيات
يُقدِّم المشهد الأمني في نوفمبر 2025 صورة معقدة من التوازن الهش، حيث يُوحي النشاط العسكري المكثّف باستمرار المواجهة الاستباقية رغم الهدوء الميداني الظاهري.


من هذا المنطلق، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن غياب العمليات الإرهابية يمثل فرصة عملياتية يجب استثمارها لتعزيز قدرات الردع وسدّ الثغرات الأمنية.


وعليه، يوصي المرصد بما يلي:
 تعزيز التنسيق الاستخباراتي الإقليمي، من خلال إنشاء آلية لتبادل البيانات الفوري بين دول الإقليم، خاصة الصومال وكينيا، فيما يتعلق بحركة العناصر الإرهابية ومسارات التسلل عبر الحدود الهشة.


تكثيف التعقب التقني والعملياتي للخلايا النائمة التي يُرجّح دخولها مرحلة إعادة التنظيم بعد الضربات الأخيرة.


تبني مقاربة شاملة غير عسكرية تتضمن:
1. تحسين الخدمات الاجتماعية في المناطق الهشة.
2. دعم برامج المصالحة المحلية.
3. توسيع مبادرات نزع التطرف العنيف، لمنع استغلال الجماعات الإرهابية للفراغ الاجتماعي في تجنيد عناصر جديدة.


وأخيرًا، يؤكد المرصد أن استدامة التعاون الأمني الإقليمي، بالتوازي مع جهود بناء الثقة بين المجتمعات والدولة، يمثل الركيزة الأساسية لضمان عدم استئناف النشاط الإرهابي خلال المرحلة المقبلة.

