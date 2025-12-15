كريس حياته لخدمة العلم والفكر.. شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب

نعى أ. د. الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل والمؤرخ البارز أ. د. محمد صابر عرب، وزير الثَّقافة الأسبق، وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، الَّذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، بعد مسيرة علميَّةٍ وثقافيَّة ووطنية حافلة بالعطاء.



وقال شيخ الأزهر إن العالم الراحل تكريس حياته لخدمة العلم والفكر، وإسهاماته البارزة لإثراء الدراسات التاريخية العربية، وكان مثالًا للعالم الأزهري المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، ونموذجًا للنخبة المثقفة، المؤمن بدور الثقافة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية الحضارية.