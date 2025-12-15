الصحة تشارك بمائدة مستديرة حول دور التمويل الإسلامي في تعزيز الاستثمار بالقطاع

شارك الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، في أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى، لتعزيز الاستثمار في الصحة العالمية من خلال آليات التمويل الإسلامي، والتي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين 15 ديسمبر، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار في المؤسسات الصحية والمالية والتنموية الإقليمية والدولية.

عقدت المائدة المستديرة بدعوة وبتنظيم مشترك من منظمة الصحة العالمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تمويل القطاع الصحي عالمياً، وتراجع المساعدات التنموية التقليدية، والحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي

تناولت المائدة المستديرة سبل الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي، مثل الصكوك والزكاة والوقف والصدقات والتكافل، لدعم الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز صمود النظم الصحية، إلى جانب بحث فرص دمج هذه الآليات في أطر التمويل التنموي القائمة، وجذب الاستثمارات للقطاع الصحي.

وشهد الاجتماع عرض عدد من التجارب الدولية ونماذج الشراكات من دول منظمة التعاون الإسلامي والدول الإفريقية، مع بحث فرص توسيع التعاون الإقليمي والدولي، والاستفادة من المنصات المشتركة الداعمة للاستثمار الصحي.