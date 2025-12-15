لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير المناطق غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للمناطق ذات الأهمية الخاصة.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين، بما في ذلك بعض المناطق المتصلة بمنشأة ناصر، تشهد خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير واسعة، تراعي في المقام الأول الحفاظ على المعالم التاريخية للقاهرة وتعزيز قدرتها على استيعاب مزيد من الزائرين والسائحين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من خطة التطوير هو رفع مستوى المعيشة للسكان المقيمين في هذه المناطق، من خلال معالجة التحديات العمرانية والبيئية والاجتماعية القائمة، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الخيارات المطروحة حاليًا يتم دراستها بشكل متكامل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بحيث تشمل الجوانب الهندسية والفنية والبيئية، وصولًا إلى صياغة رؤية متوازنة تحقق التنمية العمرانية دون الإضرار بالمجتمع المحلي أو مصادر رزقه.