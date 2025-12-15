مدمن المخدرات قضى على حياة الموظف في مكتبه.. جريمة صادمة بالمحلة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس الشاب المدمن المتهم بانهاء حياة موظف حكومي بطعنات غادرة بواسطة "أداة حادة" 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل التحرك القضائي



وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية أعطي توجيهاته العاجلة في فتح باب التحقيق في واقعة مصرع موظف حكومي علي يد شاب مدمن بطعنات غادرة حال تواجده داخل مكتبه بنطاق منطقة الجمهورية .

جهات التحقيق تحبس المتهم



كما وجهت النيابة العامة بحبس الشاب المتهم من متعاطي المواد المخدرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات في وقت سابق لحين أخذ أقوال أسرة الضحية وسماع أقوال شهود عيان فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

سقوط المتهم

وكان ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط عاطل مدمن مخدرات لانهاءه حياة موظف داخل مكتبه بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بعدما ردد عبارة "هاخلص عليك يا شيخ اليهودي" مما اودي بحياته في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



في ذات السياق ناشدة أسرة موظف الحكومي كافة جهات التحقيق المعنية وعلي رأسها النيابة العامة ووزارة الداخلية بسرعه القصاص من المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وصول "محمد .ع"54 سنة بطعنات غادرة بالبطن ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي المحلة العام.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد عيد وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم .

وقوع المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.