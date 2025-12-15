جائزة ساويرس الثقافية تكشف عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو

كشفت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية"، عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، عن أعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان تحكيم الجائزة في دورتها الحادية والعشرين، بعد مراجعة دقيقة لمئات الأعمال المتقدمة، واختيار أبرزها للتنافس في المرحلة النهائية.



تضمنت القائمة القصيرة في الرواية؛ فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال هي رواية " ما ألقاه الطير " لـ " دينا شحاته"، ورواية "صورة مريم" لــ "مريم العجمي"، ورواية "سنوات الجري في المكان" لــ "نورا ناجي"، ورواية "هواء مالح" لــ "هبة خميس"، ورواية "سواكن الأولى" لــ "وليد مكي".



وفي المجموعة القصصية؛ تضمنت القائمة القصيرة، بحسب الترتيب الأبجدي المجموعة القصصية أربعة أعمال، هي "للموت طرقات ثلاث" لــ "إيمان أبو غزالة "، والمجموعة القصصية " فئران اليفة " لــ "نسمة عودة "، والمجموعة القصصية "مسافة تصلح للخيانة" لــ "نهى الشاذلي"، والمجموعة القصصية "حب عنيف" لــ "هدى عمران".



أما القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب فقد جاءت م كالتالي: سيناريو فيلم " شاب في مأزق " لــ " أحمد صبحي وبريهان موسى "، وسيناريو فيلم "وأنا كمان" لــ "سندس شبايك"، وسيناريو فيلم " كشف حضور" لــ " شيماء جوهر"، وسيناريو فيلم "محاكم الغربان" لــ "محمد السمان"، وسيناريو فيلم "دائما في خدمتك" لــ "محمود عبد العليم".



تلقت المسابقة خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.



ويتوجه مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالشكر لجميع المبدعين الذين شاركوا في هذه الدورة، كما يهنّئ الشباب الذين وصلوا إلى القوائم القصيرة، متمنيًا لهم التوفيق في التصفيات النهائية. ويؤكد المجلس حرصه على إبراز الأعمال المختارة وتسليط الضوء عليها من الآن وحتى إعلان النتائج خلال الحفل السنوي للجائزة في يناير 2026.

