فتح عينيه ولكن فاقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير.. خاص
وفاة 8 بينهم أسرة كاملة| تفاصيل وصور ضحايا حادثين مأساويين في الشرقية والجيزة.. والجاني “الغاز”
التحقيق مع حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين.. اليوم
مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط ونظيرتها الألبانية خلال لقاء مشترك
مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

التحقيق مع حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين.. اليوم

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي
أحمد البهى

تجري نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم، تحقيقًا مع الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل النقابة، لاتهامه بالتقصير. 

وكان قد أعلن الفنان حلمي عبد الباقي اتخاذه الإجراءات القانونية ضد نقابة المهن الموسيقية، وذلك على خلفية قرار النقابة والنقيب بإحالته إلى التحقيق.

وأوضح حلمي عبد الباقي، في بيان له، أنه قام باتخاذ الخطوات القانونية التي يكفلها له القانون، مشيرًا إلى أنه تقدم أولًا بالطعن على القرار الإداري الخاص بإحالته للتحقيق، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تفيد بذلك.

وأضاف أنه قام ثانيًا برفع دعوى مخاصمة ضد مستشار التحقيق، مطالبًا نقابة المهن الموسيقية بتطبيق صحيح القانون، مؤكدًا أن الجميع يخضع لسيادة القانون.

وأكد الفنان حلمي عبد الباقي أنه سيكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالأزمة خلال الفترة المقبلة، موجهًا في ختام بيانه خالص تقديره واحترامه للسادة أعضاء الجمعية العمومية.

حلمي عبد الباقي الفنان حلمي عبد الباقي نقابة الموسيقيين

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

الارز

36.6 % زيادة في متوسط نصيب الفرد من الأرز في 2024

المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات

النصر للسيارات تدشن الدفعة الأولى من ميني باص ستار

جلسة الاستثمار فى البترول والتعدين

منجم السكري: نسبة السيدات العاملات 3٪

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

