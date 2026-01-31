قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لميس الحديدي بعد العمرة : في حضرة مكة والمدينة تظهر الصورة الحقيقية للحياة
أرقام فلكية وإقبال غير مسبوق.. أحمد موسى: 800 ألف زائر لمعرض الكتاب أمس الجمعة
زيلينسكي: نستعد لعقد اجتماعات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في البريميرليج
تشيلسي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي
صور أقمار صناعية ترصد نشاطا جديدا في مواقع نووية إيرانية
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة.. تفاصيل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
مجدي سلامة

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون. 

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، كيركيز وسوبوسلاي. 

خط الوسط: ماك أليستر، جرافينبرخ وفيرتز. 

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو وإيكيتيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل 

يستضيف فريق ليفربول، نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت "مكة المكرمة".

وتنقل قناة beIN Sports 1 HD أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعليق "عصام الشوالي".

 

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح 

في حال تمكن صلاح من تسجيل هدف أو صناعة آخر خلال مواجهة نيوكاسل، فإن هذا الإنجاز سيضعه في مرتبة فريدة من نوعها في تاريخ البطولة؛ إذ سيصبح أول لاعب يصل إلى 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة ضد نفس الفريق في الدوري الإنجليزي على مر العصور. 

هذا الرقم يُعد مؤشرًا قويًا على التأثير الكبير الذي يتركه صلاح في المباريات الكبرى، ويعكس تألقه في الأداء أمام الخصوم التقليديين. 

ويمتلك صلاح سجلاً مميزًا أيضًا في آخر سبع مباريات متتالية أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث نجح في صناعة هدف في كل واحدة من هذه المباريات، وهو ما يمثل أطول سلسلة تمريرات حاسمة يقوم بها لاعب ضد فريق معين في تاريخ البطولة. 

من جانبه، يأمل مدرب ليفربول في استمرار هذه الجهود الفردية لصلاح، خاصة في مواجهة فريق يمتلك قوة هجومية وتنظيمًا دفاعيًا جيدًا مثل نيوكاسل، ما يجعل من الأداء الجماعي للفريق الإنجليزي أمام هذا الخصم أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

الأداء القوي لصلاح سيمنح ليفربول فرصة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، بينما تسعى إدارة وأنصار الريدز للاحتفاظ بآمال المنافسة على اللقب حتى أقصى حد ممكن. 

ليفربول نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي سلوت

