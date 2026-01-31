قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

رقم تاريخي جديد ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل.. ما هو؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

يتجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى تحطيم رقم تاريخي جديد في مسيرته داخل الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة الرابعة والعشرين من موسم 2025/2026، والمقررة على ملعب أنفيلد يوم السبت المقبل. 

صلاح يعيش حالة من التألق اللافت ضد نيوكاسل خلال المواجهات الماضية، حيث ساهم بشكل مباشر في 19 هدفًا خلال آخر 14 مباراة أمام الفريق ذاته، بواقع 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة. 

هذا المعدل يجعله ثاني أكثر اللاعبين مساهمةً في أهداف فريق معين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مساويًا إنجازًا مماثلًا حققه أمام مانشستر يونايتد. 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل 

يستضيف فريق ليفربول، نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت "مكة المكرمة".

وتنقل قناة beIN Sports 1 HD أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعليق "عصام الشوالي".

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح 

في حال تمكن صلاح من تسجيل هدف أو صناعة آخر خلال مواجهة نيوكاسل، فإن هذا الإنجاز سيضعه في مرتبة فريدة من نوعها في تاريخ البطولة؛ إذ سيصبح أول لاعب يصل إلى 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة ضد نفس الفريق في الدوري الإنجليزي على مر العصور. 

هذا الرقم يُعد مؤشرًا قويًا على التأثير الكبير الذي يتركه صلاح في المباريات الكبرى، ويعكس تألقه في الأداء أمام الخصوم التقليديين. 

ويمتلك صلاح سجلاً مميزًا أيضًا في آخر سبع مباريات متتالية أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث نجح في صناعة هدف في كل واحدة من هذه المباريات، وهو ما يمثل أطول سلسلة تمريرات حاسمة يقوم بها لاعب ضد فريق معين في تاريخ البطولة. 

من جانبه، يأمل مدرب ليفربول في استمرار هذه الجهود الفردية لصلاح، خاصة في مواجهة فريق يمتلك قوة هجومية وتنظيمًا دفاعيًا جيدًا مثل نيوكاسل، ما يجعل من الأداء الجماعي للفريق الإنجليزي أمام هذا الخصم أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

الأداء القوي لصلاح سيمنح ليفربول فرصة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، بينما تسعى إدارة وأنصار الريدز للاحتفاظ بآمال المنافسة على اللقب حتى أقصى حد ممكن. 

محمد صلاح مباراة ليفربول ونيوكاسل موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل الدوري الانجليزي ليفربول

