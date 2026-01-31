محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد

حسم الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، اختياراته الفنية بنسبة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد، والمقرر إقامتها مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب آنفيلد اللقاء الذي يجمع ليفربول بنظيره نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة البريميرليج.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المرتبة التاسعة بعدما جمع 33 نقطة، ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الفريقين.

ومن المنتظر أن يعتمد سلوت على النجم المصري محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي، للمباراة الثالثة تواليًا، في ظل الحالة الفنية المميزة التي يمر بها، عقب مساهمته بهدف في الفوز الكبير الذي حققه الفريق مؤخرًا أمام كاراباج في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات المدرب الهولندي الدفع بدومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن، بسبب الغيابات التي يعاني منها ليفربول في هذا المركز، بعد إصابة كل من جيريمي فيرمبونج، جو جوميز وكونور برادلي، مع اقتراب فيرمبونج وجوميز من العودة للمشاركة خلال شهر فبراير المقبل.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام نيوكاسل يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوش كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ – كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – فلوريان فيرتز.